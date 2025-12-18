Τραμπ: Ζητεί από την Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση σήμερα στην Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ