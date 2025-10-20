Deal 4 δισ. ευρώ για Kering και L’Oreal

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η L’Oreal, ο μεγαλύτερος παίκτης στον κόσμο στον τομέα των καλλυντικών και της ομορφιάς, θα προσθέσει την Creed στο χαρτοφυλάκιό της.

Σε συμφωνία να πουλήσει το τμήμα ομορφιάς της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ κατέληξε η Kering, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους συμμαχίας.

Η ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων μόδας, συμπεριλαμβανομένης της Gucci, υπογράμμισε πως το deal στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Η Kering ξεκίνησε το τμήμα ομορφιάς της το 2023, αποκτώντας την εταιρεία αρωμάτων υψηλής ποιότητας Creed για περίπου 3,5 δισ. ευρώ ώστε να χτίσει την πλατφόρμα της, αλλά έκτοτε αντιμετωπίζει πιο πιεστικά ζητήματα.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τον παγκόσμιο ηγέτη στην ομορφιά, θα επιταχύνουμε την ανάπτυξη αρωμάτων και καλλυντικών για τους μεγάλους οίκους μας, επιτρέποντάς τους να ξεκλειδώσουν το τεράστιο μακροπρόθεσμο δυναμικό τους», επεσήμανε σε δηλώσεις του, ο CEO Λούκα ντε Μέο.

Η πώληση αποτελεί την πρώτη στρατηγική κίνηση του Διευθύνοντα Συμβούλου που ανέλαβε επίσημα τον ρόλο τον Σεπτέμβριο, καθώς η Kering αντιμετωπίζει πτώση στη κινεζική ζήτηση και την απειλή σαρωτικών δασμών από τις ΗΠΑ ενώ το υψηλό χρέος του ομίλου έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές.