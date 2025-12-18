Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Παρατείνεται κατά 3 μήνες η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παρατείνεται κατά τρεις μήνες η εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το μέτρο θα ισχύει από την 1η Απριλίου 2026 αντί της αρχικής πρόβλεψης για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μετάθεση εφαρμογής της ρύθμισης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των τεχνικών και οργανωτικών εργασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης στοιχείων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων κλπ) σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ίδιο πακέτο ρυθμίσεων εντάσσονται και ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026. Συγκεκριμένα, ειδικά για το έτος 2026 απαλλάσσονται από τον φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και την 31η.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό. Για το έτος 2026 απαλλάσσονται από τον φόρο τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών.