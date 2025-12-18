Αγορές | Commodities

Μικρή άνοδος για το πετρέλαιο με φόντο τις κυρώσεις ΗΠΑ στη Ρωσία

Μικρή άνοδος για το πετρέλαιο με φόντο τις κυρώσεις ΗΠΑ στη Ρωσία
Το Brent πρόσθεσε 0,23%. Το WTI σημείωσε άνοδο 0,38%.

Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πιθανότητα επιβολής περαιτέρω κυρώσεων από τις ΗΠΑ κατά της Ρωσίας και τους κινδύνους εφοδιασμού που ενέχει ο αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent πρόσθεσαν 14 σεντς ή 0,23% στα 59,82 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 21 σεντς, ή 0,38% στα 56,15 δολάρια το βαρέλι.

Την Τετάρτη, το Bloomberg ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, σε περίπτωση που η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 24 άτομα και οργανισμούς στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Tatneft, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης την Πέμπτη.

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκονται και οι εντάσεις μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ. Ο αποκλεισμός της Βενεζουέλας θα μπορούσε να επηρεάσει 600.000 βαρέλια ημερησίως από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, κυρίως προς την Κίνα, αλλά οι εξαγωγές 160.000 βαρελιών ημερησίως προς τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν πιθανώς, ανέφεραν αναλυτές της ING. Τα πλοία της Chevron συνέχιζαν να αναχωρούν προς τις ΗΠΑ βάσει προηγούμενης άδειας από την αμερικανική κυβέρνηση.

