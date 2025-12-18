Οικονομία | Διεθνή

Σύνοδος Κορυφής: Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύνοδος Κορυφής: Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση των ηγετών.

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση που είχαν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ένας από τους κύριους στόχους της συζήτησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συμφωνήθηκε, κατά τον ίδιο αξιωματούχο, ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία εκσυγχρονίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση κατά τη διάρκεια περαιτέρω εργασιών (γεωργία, ρόλος των περιφερειών, συνοχή, ταμείο ανταγωνιστικότητας, ίδιοι πόροι...).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται στο θέμα σε τακτική βάση. Η επόμενη συζήτηση για το ΠΔΠ προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

tags:
Σύνοδος Κορυφής
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider