Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Στο 7,33% θα αυξηθεί το ποσοστό της JPMorgan

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στο 7,33% θα αυξηθεί το ποσοστό της JPMorgan
Η JP Morgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 11/12 ποσοστό 3,45% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 79,9 εκατ. μετοχών, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα που δυνητικά αντιστοιχούν σε επιπλέον 3,88%.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η JP Morgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα από τις 11 Δεκεμβρίου 2025 ποσοστό 3,45% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, μέσω 79,9 εκατ. μετοχών, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία δυνητικά θα οδηγήσουν στην απόκτηση 89.7 εκατ. μετοχών, αντιστοιχώντας σε επιπλέον 3,88%.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 11.12.2025, 79.923.458 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,45% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 89.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Ειδικότερα τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

tags:
Alpha Bank
JP Morgan
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider