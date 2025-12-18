Οριακές απώλειες για τον χρυσό - Υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά το ασήμι

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, μαζεύοντας τις απώλειες που σημείωνε νωρίτερα στην συνεδρίαση.

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, μαζεύοντας τις απώλειες που σημείωνε νωρίτερα στην συνεδρίαση, καθώς τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Fed το 2026.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,2% στα 4.330,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ υποχώρησαν επίσης 0,2% στα 4.364,5 δολάρια.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,7%, τον Νοέμβριο, χαμηλότερα των εκτιμήσεων, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός (CPI) τον προηγούμενο μήνα σημείωσε άνοδο 2,7%, τη στιγμή που αναλυτές της Wall Street ανέμεναν να τρέξει με ρυθμό 3,1%. Ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε επίσης στο 2,6%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν ότι ο δομικός CPI θα διαμορφωνόταν στο 3%.

«Η έκθεση για τον ΔΤΚ ήταν αρνητική για το δολάριο και θετική για τον χρυσό... και η Fed θα παραμείνει στο επίκεντρο ενόψει του 2026, καθώς η αγορά προσπαθεί να καταλάβει πόσες μειώσεις επιτοκίων είναι διαθέσιμες για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Οι traders αναμένουν μειώσεις επιτοκίων 63 μονάδων βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα είναι κάποιος που υποστηρίζει απότομα χαμηλότερα επιτόκια, με μια ανακοίνωση που αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Εν τω μεταξύ, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 1,5% στα 65,3 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό των 66,88 δολαρίων στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν δει μεγάλες άνοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αγορά περνάει από κάποια ρευστοποίηση κερδών ή ενοποίηση», δήλωσε ο Μέγκερ είπε.

Το ασήμι έχει ξεπεράσει σε απόδοση τον χρυσό φέτος, σημειώνοντας άνοδο 129% σε ετήσια βάση λόγω της επενδυτικής ζήτησης και των ανησυχιών για έλλειμμα προσφοράς.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα αυξήθηκε 1,2% στα 1.922,05 δολάρια, υψηλό άνω των 17 ετών, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 3,7%, φτάνοντας στο υψηλό σχεδόν τριών ετών των 1.708,72 δολαρίων.