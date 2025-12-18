Πολιτική | Διεθνή

Μεξικό: Η Σεϊνμπάουμ προτείνει να μεσολαβήσει για να αποφευχθεί μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ πρότεινε σήμερα να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας ώστε να αποφευχθεί μια ένοπλη «επέμβαση» στη Λατινική Αμερική.

«Θα επιδιώξουμε, μαζί με όλες τις χώρες που το επιθυμούν στη Λατινική Αμερική ή σε άλλες ηπείρους, μια ειρηνική λύση» ώστε να αποφευχθεί μια αμερικανική «επέμβαση» στη Βενεζουέλα, είπε η αριστερή πρόεδρος στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Λίγο νωρίτερα, ο Βραζιλιάνος ομόλογός της δήλωσε επίσης ότι είναι «στη διάθεση» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι πιθανότατα θα μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τα Χριστούγεννα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένας «αδελφοκτόνος πόλεμος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μεξικό
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
