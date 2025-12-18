Γιώργος Κώτσηρας: Δίκαιη, ισορροπημένη και θεσμικά ανθεκτική παρέμβαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο υφυπουργός τόνισε πως οι ρυθμίσεις της τροπολογίας αυτής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο «κλείνει μια εκκρεμότητα πολλών ετών που αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η οποία όφειλε να αντιμετωπιστεί από την ελληνική Πολιτεία»

«Κλείνουμε οριστικά μια εκκρεμότητα χρόνων για δεκάδες συμπολίτες μας με δικαιοσύνη, ισορροπημένα με κριτήρια και χωρίς να δημιουργούμε νέες αδικίες» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, υποστηρίζοντας την τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός τόνισε πως οι ρυθμίσεις της τροπολογίας αυτής για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο «κλείνει μια εκκρεμότητα πολλών ετών που αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η οποία όφειλε να αντιμετωπιστεί από την ελληνική Πολιτεία»

Ο κ. Κώτσηρας επικαλούμενος στοιχεία από το το τραπεζικό σύστημα ότι «τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην χώρα μας είναι συνολικού ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων (ελβετικών φράγκων). Από αυτά, περίπου το 60% του αρχικού κεφαλαίου έχει ήδη αποπληρωθεί, συχνά με πολύ υψηλότερο πραγματικό κόστος». Σε αυτό το υπαρκτό πρόβλημα παρεμβαίνουμε «όχι αποσπασματικά ή με πρόχειρες λύσεις, αλλά με θεσμικό και νομικά άρτιο τρόπο, με μία παρέμβαση δίκαιη, ισορροπημένη και θεσμικά ανθεκτική».

Η ρύθμιση αυτή, είπε ο υφυπουργός «αναγνωρίζει και σέβεται πλήρως τις θυσίες εκείνων που προσπάθησαν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους, συχνά υπό πολύ δυσμενέστερους όρους από αυτούς που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Γι' αυτό είναι στοχευμένη, με κριτήρια και κανόνες, ώστε να διορθώνει μια αντικειμενική στρέβλωση χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες».

Επεσήμανε πως η ευρωπαϊκή επιταγή, έχει μια προστασία μόνο τις νέες συμβάσεις όχι όμως και για τα παλαιά δάνεια και ήταν αυτά που είχαν ήδη επηρεαστεί δραματικά από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου. Ο υφυπουργός εξήγησε πως η ρύθμιση αυτή μπορεί να έρθει τώρα που έχουμε την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού και η οικονομία είναι σταθερή.

Η ρύθμιση της τροπολογίας είπε αφορά όλο το φάσμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο: και τα μη εξυπηρετούμενα και τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα. Δίνει στους οφειλέτες δύο ξεκάθαρες, εφαρμόσιμες επιλογές και προβλέπει ότι οι τράπεζες οφείλουν να αποδεχθούν όποια από τις δύο επιλεγεί»

Ειδικότερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είπε «δίνουμε μια καθαρή και θεσμικά ασφαλή λύση: τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος. Με διαφάνεια, με ενιαίους κανόνες και προφανώς χωρίς διακρίσεις». Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια, ανέφερε ότι γίνεται «ένα βήμα παραπέρα. Προβλέπεται η οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου, από 15% έως 50%, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μηνιαία δόση να είναι πραγματικά βιώσιμη».

Ο υφυπουργός διευκρίνισε πως «η παρέμβαση δεν αφορά μόνο την ισοτιμία. Αφορά και το κόστος χρήματος. Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται με σταθερό επιτόκιο 2,30% έως 2,90% για όλη την εναπομένουσα διάρκεια , επιτόκιο το οποίο είναι συγκριτικά χαμηλότερο από εκείνο ενός νέου στεγαστικού δανείου που θα εκταμιευόταν σήμερα. Αυτό μεταφράζεται σε σταθερή δόση, καθαρό ορίζοντα, πραγματική προβλεψιμότητα. Ο οφειλέτης θα ξέρει πόσες ακριβώς δόσεις θα πληρώσει και το ύψος κάθε δόσης, σε ευρώ προφανώς πλέον, μέχρι την πλήρη εξόφληση».

Ο κ. Κώτσηρας απαντώντας και σε ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης ότι δημιουργούνται από τις αλλαγές αυτές νέα δυσμενή δεδομένα για υφιστάμενους δανειολήπτες, ξεκαθάρισε πως «η ρύθμιση δεν επιβάλλεται, σε έναν δανειολήπτη που δεν θέλει να την ακολοθήσει. Προσφέρεται ως επιλογή. Ο οφειλέτης αποφασίζει ελεύθερα αν θα ενταχθεί στη ρύθμιση, έχοντας πλήρη εικόνα των όρων και των συνεπειών. Η Πολιτεία δεν εξαναγκάζει, αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο κινήτρων που καθιστά τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα μια ελκυστικότερη επιλογή».

Ο υφυπουργός, είπε πως η ρύθμιση έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Η ελάφρυνση είναι κλιμακωτή, με σαφή και διαφανή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, και φτάνει έως πολύ υψηλό ποσοστό — έως 50%. Αυτό αφορά κυρίως στους οικονομικά ασθενέστερους και προφανώς εμείς στοχεύουμε εκεί που υπάρχει πραγματική και πιο επείγουσα ανάγκη» . Έτσι, εξαλείφεται οριστικά ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Σταθερή και προβλέψιμη δόση σε ευρώ. Ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους και όλα αυτά χωρίς κόστος για τον φορολογούμενο. Ο υφυπουργός σημείωσε με έμφαση πως «η ρύθμιση αυτή, δεν είναι χαριστική. Είναι δίκαιη προς ανθρώπους και συμπολίτες μας, των οποίων οι περιπτώσεις έχρηζαν αντιμετώπισης και επεξεργασίας μέσω του νομικού πλαισίου. Είναι μια λύση που κλείνει έναν κύκλο αβεβαιότητας, που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία μπορεί να παρεμβαίνει, όταν χρειάζεται, με κανόνες, με μέτρο και με κοινωνική δικαιοσύνη».