Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά drones στην περιοχή του Ροστόφ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαταΐσκ όπου δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο μέλη του πληρώματος ενός φορτηγού πλοίου, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στο ρωσικό λιμάνι Ροστόφ επί του Ντον και στην πόλη Μπαταΐνσκ στη νότια περιφέρεια Ροστόφ, όπως δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Το πλοίο ήταν το υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιο Βαλέρι Γκορτσακόφ, σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης ναυτικού κινδύνου Vanguard. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο έχει κατασβεστεί, έγραψε ο Γιούρι Σλιούσαρ στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram. Ο επικεφαλής του Ροστόφ επί του Ντον Αλεξάντερ Σκριάμπιν δήλωσε πως αποφεύχθηκε διαρροή πετρελαϊκών προϊόντων.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται ότι επιτίθενται σκόπιμα σε μη στρατιωτικά πλοία, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απειλήσει να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα μετά τις επιθέσεις του Κιέβου που προκάλεσαν ζημιές σε τρία δεξαμενόπλοια του "σκιώδους στόλου" που κατευθύνονταν στη Ρωσία αυτό τον μήνα για να εξάγουν το πετρέλαιό της.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαταΐσκ όπου δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες ως αποτέλεσμα επίθεσης με drone, είπε ο Σλιούσαρ.

Η διαχειρίστρια εταιρία του Βαλέρι Γκορτσακόφ είναι η Volgo-Balt Service, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας εντοπισμού πλοίων LSEG.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ