BNP Paribas: «Βουτιά» 10% μετά από ήττα σε δίκη για τη γενοκτονία στο Σουδάν

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της μετοχής της γαλλικής τράπεζας από τον Απρίλιο.

«Βουτιά» έως και 10% σημείωσε η μετοχή της BNP Paribas τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο, μετά τη δικαστική ήττα της γαλλικής τράπεζας σε υπόθεση που, σύμφωνα με αμερικανικό δικαστήριο, συνέδραμε στη «χρηματοδότηση της γενοκτονίας» στο Σουδάν, παρέχοντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση της χώρας που παραβίαζαν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν επέβαλε στην BNP Paribas να καταβάλει πρόστιμο ύψους 20,5 εκατ. δολαρίων σε τρεις ενάγοντες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου Ομάρ αλ-Μπασίρ.

Η BNP Paribas αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η μετοχή της γαλλικής τράπεζας αυτή την ώρα υποχωρεί πάνω από 7% στο χρηματιστήριο του Παρισιού, ενώ το αρνητικό κλίμα επηρεάζει και άλλες γαλλικές τράπεζες. Η Societe Generale χάνει 0,5%, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως και 2,3% και η Credit Agricole σημειώνει πτώση 0,2%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έχανε έως και 2,4%.

Η γαλλική τράπεζα λειτουργούσε ως κεντρική τράπεζα του Σουδάν μεταξύ 1997 και 2007.

Οι δικηγόροι των εναγόντων δήλωσαν ότι η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για περισσότερους από 20.000 Σουδανούς πρόσφυγες στις ΗΠΑ να ζητήσουν αποζημιώσεις από την γαλλική τράπεζα που θα μπορούσαν να αποτιμηθούν σε δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η BNP Paribas επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι σαφώς λανθασμένο και αγνοεί σημαντικά στοιχεία που η τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει», ανέφερε η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

«Επιπλέον, η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα τους τρεις ενάγοντες και δεν πρέπει να έχει ευρύτερη εφαρμογή. Οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων είναι λανθασμένη, όπως και οποιαδήποτε εικασία σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή συμβιβαστική λύση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εξελίξεις αυτές πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά τη μετοχή της τράπεζας τους επόμενους μήνες.