Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Ο πρώην μπασκετμπολίστας εξακολουθεί να λαμβάνει τον μισθό του, τα έξοδα ταξιδιών, ημερήσια αποζημίωση παραμονής, ενώ μάλιστα δικαιούται και σύνταξη.

Εν ενεργεία ευρωβουλευτής παραμένει ο Νίκος Παππάς που διεγράφη από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο, και ως εκ τούτου, δέχεται κανονικά τις προβλεπόμενες απολαβές που προκύπτουν αναλόγως των δραστηριοτήτων του. Ο πρώην μπασκετμπολίστας εξακολουθεί να λαμβάνει τον μισθό του, τα έξοδα ταξιδιών, την «ημερήσια αποζημίωση παραμονής», ενώ μάλιστα δικαιούται και σύνταξη.

Ο μισθός των Ευρωβουλευτών

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση βάσει του ενιαίου καθεστώτος που ισχύει από τον Ιούλιο του 2009. Η βουλευτική αποζημίωση ανέρχεται στο 38,5% των βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου της ΕΕ και το 2025, η μηνιαία ακαθάριστη αποζημίωση ανέρχεται σε 11.255,26 ευρώ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο της ΕΕ και σε ασφαλιστικές εισφορές, μετά την παρακράτηση των οποίων η καθαρή μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται σε 8.772,70 ευρώ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν την αποζημίωση σε εθνικούς φόρους. Ταυτόχρονα, οι Ευρωβουλευτές δέχονται διάφορες αποζημιώσεις για την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

Ευρωβουλή: Κάλυψη εξόδων για ταξίδια - Όλο το πλαίσιο

Αναλυτικότερα, προβλέπεται αποζημίωση γενικών εξόδων που σκοπό έχει να καλύψει, μεταξύ άλλων, τα έξοδα διαχείρισης και συντήρησης γραφείου, τα είδη γραφείου και την τεκμηρίωση, τον εξοπλισμό γραφείου, τις δραστηριότητες εκπροσώπησης ή τις διοικητικές δαπάνες. Μειώνεται κατά το ήμισυ προκειμένου για τους βουλευτές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα τις μισές τουλάχιστον ημέρες των συνόδων της Ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος (από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο).

Για τα έξοδα ταξιδιού, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, επιστρέφεται στους Ευρωβουλευτές το πραγματικό κόστος των ταξιδιωτικών τους εισιτηρίων για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω συνεδριάσεις, με ανώτατο όριο τον αεροπορικό ναύλο κατηγορίας business D (ή παρόμοιο), τον σιδηροδρομικό ναύλο πρώτης θέσης ή έως 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο για ταξίδια με αυτοκίνητο (έως 720 χλμ κατ’ ανώτατο όριο ανά ταξίδι και 60.000 χλμ ετησίως).

Επιπλέον, για την κάλυψη άλλων εξόδων ταξιδίου (διόδια, τέλη υπερβάλλουσας αποσκευής ή έξοδα κράτησης ή γεύματα, ποτά κ.λπ.), οι Ευρωβουλευτές δικαιούνται αποζημίωση ανάλογα με την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται μόνο σε σχέση με ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής ανά εργάσιμη εβδομάδα μεταξύ ενός από τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου ή ενός τόπου συνεδρίασης και του τόπου κατοικίας του βουλευτή ή άλλου σημείο αναχώρησης στο κράτος μέλους εκλογής.

Επειδή οι Ευρωβουλευτές συχνά υποχρεούνται να ταξιδεύουν εντός και εκτός του κράτους μέλους εκλογής κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, για τις δραστηριότητες εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, τα έξοδα ταξιδίου επιστρέφονται σύμφωνα με το σύστημα για τα συνήθη έξοδα ταξιδίου (ωστόσο, χωρίς να καταβάλλονται αποζημιώσεις απόστασης και διάρκειας), έως ένα μέγιστο ετήσιο ποσό αεροπορικών ή σιδηροδρομικών μετακινήσεων ή διανυθέντων χιλιομέτρων ανάλογα με το μέγεθος της χώρας.

Για δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους, μπορούν να αποζημιώνονται για τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα συναφή έξοδα τους, με ανώτατο ετήσιο ποσό 5.500 ευρώ, το οποίο μπορεί να συνδέεται με τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση 350 ευρώ ανά ημέρα (το 2024), η οποία μπορεί να προσαρμόζονται τιμαριθμικά σε ετήσια βάση, για την κάλυψη όλων των εξόδων διαμονής των βουλευτών κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την παρουσία τους υπογράφοντας ένα από τα επίσημα μητρώα που διατίθενται για τον σκοπό αυτό.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε τουλάχιστον μισές από τις ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της ΕΕ, η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε 175 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

Η σύνταξη των Ευρωβουλευτών

Ταυτόχρονα, βάσει του καθεστώτος, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού των Ευρωβουλευτών για κάθε πλήρες έτος άσκησης μιας εντολής και το 1/12 του ποσού αυτού για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα θητείας, αλλά δεν υπερβαίνει το 70% του συνολικού μισθού των βουλευτών του ΕΚ. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές που εξελέγησαν πριν από τις 13 Ιουλίου 2009 (δηλαδή έως το τέλος της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου) μπορούσαν να ενταχθούν σε επικουρικό συνταξιοδοτικό σύστημα σε εθελοντική βάση ενώ εκείνοι που εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία αυτή δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εν λόγω σύστημα.

Οι απολαβές των βοηθών των Ευρωβουλευτών

Μάλιστα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους. Το 2025 το μέγιστο ποσό που διατίθεται σε κάθε βουλευτή για όλες τις δαπάνες προσωπικού του ανέρχεται σε 30.769 ευρώ μηνιαίως. Οι βουλευτές δεν λαμβάνουν το ποσό αυτό, αλλά έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν για όλα τα έξοδα προσωπικού τους, κατόπιν εγκρίσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου.

Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη των μισθών, των αμοιβών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των κοινοβουλευτικών βοηθών και των παρόχων υπηρεσιών που απασχολούν ή χρησιμοποιούν οι βουλευτές. Ο 35χρονος πρώην γκαρντ έχει 3 διαπιστευμένους βοηθούς και έναν τοπικό βοηθό, με τις δύο εν λόγω κατηγορίες να διαχωρίζονται ως εξής:

Οι διαπιστευμένοι βοηθοί, που προσλαμβάνονται στις Βρυξέλλες (ή στο Λουξεμβούργο/Στρασβούργο), εξαρτώνται άμεσα από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να προσλάβουν έως και τέσσερις διαπιστευμένους βοηθούς. Τουλάχιστον το 40% του συνολικού ποσού για τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς προορίζεται για αυτή την κατηγορία. Τοπικοί βοηθοί επικουρούν τους βουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους. Τις συμβάσεις για τους βοηθούς οι οποίες συνάπτονται προσωπικά με τον βουλευτή τις διαχειρίζονται εντολοδόχοι πληρωμών, που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι τοπικοί βοηθοί συνάπτουν με τους ευρωβουλευτές είτε σύμβαση εργασίας, είτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Τα μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες) που τους παρέχουν εξειδικευμένες και σαφώς προσδιορισμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μπορούν να προσφέρονται από βουλευτές είτε στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου είτε στο κράτος μέλος στο οποίο εκλέγεται ο βουλευτής. Το συνολικό κόστος για τους τοπικούς βοηθούς και τους ασκούμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του συνολικού κονδυλίου για τη βουλευτική επικουρία.

Ωστόσο το κόστος μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% αυτού του συνολικού κονδυλίου. Η αμοιβή των εντολοδόχων πληρωμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της μηνιαίας αποζημίωσης βουλευτικής επικουρίας. Πλείονες βουλευτές μπορούν να συγκροτήσουν μεταξύ τους ομάδα για την πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων διαπιστευμένων ή τοπικών βοηθών ή ασκουμένων. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω ευρωβουλευτές αποφασίζουν μεταξύ τους πώς θα κατανέμουν το κόστος.

Για την αμοιβή των φυσικών προσώπων ισχύουν ορισμένα ανώτατα όρια (Δείτε εδώ).

Οι Ευρωβουλευτές δεν μπορούν να προσλαμβάνουν στενούς συγγενείς ως βοηθούς που πρέπει να απέχουν από κάθε συμπεριφορά που έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά τους ή με τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Τα ονόματα ή οι εταιρικές επωνυμίες όλων των βοηθών δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάσεών τους, εκτός εάν τους χορηγηθεί εξαίρεση, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως για λόγους προστασίας της ασφάλειάς τους.