Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πτώση για ΝΔ - Στο πλευρό των αγροτών το 81%

Σε λάθος κατεύθυνση πιστεύει το 71% ότι πηγαίνει η Ελλάδα όσων συμμετείχαν στη μεγάλη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA, ενώ το 24% θεωρεί πως πορεύεται σωστά.

Σε λάθος κατεύθυνση πιστεύει το 71% ότι πηγαίνει η Ελλάδα όσων συμμετείχαν στη μεγάλη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA, ενώ το 24% θεωρεί πως πορεύεται σωστά.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πτώση άνω των δυο μονάδων σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, κερδίζει περίπου μία μονάδα και βρίσκεται στο 14,1% ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας που από το 9,8% φθάνει στο 12,5%. Κέρδη καταγράφει και η Ελληνική Λύση που από το 10% φθάνει στο 11,6%.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 21% (με πτώση 1,6%), ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11%. Τη μεγαλύτερη άνοδο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο εμφανίζουν η Πλεύση Ελευθερίας (+2,1%) και η Ελληνική Λύση (+1,2%).

Παράλληλα οι πολίτες δεν κρύβουν την απαισιοδοξία τους για το μέλλον, αφού σχεδόν 1 στους 2 πιστεύει ότι η προσωπική του κατάσταση θα είναι χειρότερη το 2026 από ότι φέτος. Αντίθετα, το 36% δηλώνει αισιόδοξο.

Αγρότες

Η στήριξη στα αιτήματα των αγροτών είναι σχεδόν καθολική καθώς οκτώ στους δέκα τα θεωρούν δίκαια, μεταξύ αυτών και σημαντικά ποσοστά όσων τοποθετούνται πολιτικά στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

Τα θέματα οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία) βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Εκεί το 79% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης. Ανάλογη εικόνα υπάρχει στα ζητήματα Δημοκρατίας και θεσμών με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 76% και στα θέματα καθημερινότητας (69%).

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, η πρώτη θέση ανήκει και πάλι στον «κανένα», επιβεβαιώνοντας το έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Από τους πολιτικούς αρχηγούς, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%, ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην τρίτη θέση με 7%, ποσοστό ίδιο με αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη.