FedHATTA: Ενισχύονται οι τουριστικοί δεσμοί Ελλάδας - Ιράν

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA), με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν, Seyed Reza Salehi Amiri στην Ελλάδα, διερεύνησε τρόπους για τη στρατηγική ενίσχυση των τουριστικών ροών από το Ιράν στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, συμμετείχε στο γεύμα εργασίας του πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα, Malek Hossein Givzad, κατά το οποίο συζητήθηκε η επαναφορά της αγοράς του Ιράν στον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε σε τρόπους ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών με αμοιβαία οφέλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των Ιρανών ταξιδιωτών για την Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, ενώ επισημάνθηκε ότι στο παρελθόν υπήρχε έντονη ταξιδιωτική κινητικότητα, ιδίως κατά την περίοδο που λειτουργούσε η απευθείας αεροπορική σύνδεση Τεχεράνη-Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώθηκε η πρόθεση να διερευνηθεί εκ νέου η επαναφορά της συγκεκριμένης γραμμής.

Ο κ. Τσιλίδης εξέφρασε την ενεργή στήριξή του στις προσπάθειες αυτές, ενθάρρυνε τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και θεματικών εκδηλώσεων, ενώ αποδέχθηκε πρόσκληση για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Τεχεράνης (TITE) τον Φεβρουάριο του 2026, με την ιρανική πλευρά να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας κατά τη διάρκεια αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ιρανοί ταξιδιώτες στη διαδικασία έκδοσης βίζας για την Ελλάδα, ζήτημα που τέθηκε επί της ουσίας ως καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς.

Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης των αμφίδρομων τουριστικών ροών, συζητήθηκε η οργάνωση αποστολής Ελλήνων επαγγελματιών του τουρισμού στο Ιράν, με τη συμμετοχή ομάδας τουριστικών δημοσιογράφων, ενώ πρόκειται να διαμοιραστεί και διαφημιστικό υλικό για το Ιράν στα ελληνικά τουριστικά γραφεία.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ανθρώπων αποτελεί αγαθό της εποχής μας. Με πλήρη σεβασμό σε κάθε οικονομική και πολιτική διαδικασία που ισχύει διεθνώς, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά μας στο θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων να ταξιδεύουν ευρύτερα στον κόσμο και ειδικότερα στη χώρα μας. Ιδίως όταν πρόκειται για λαούς με μακρά πολιτιστική ιστορία, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν προορισμούς και να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την εμπειρία και στις επόμενες γενιές. Η Ελλάδα είναι επιλεγμένος προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και η διευκόλυνση της πρόσβασης, μέσω της έκδοσης θεωρήσεων, είναι κρίσιμο ζήτημα για την ανάπτυξη του τουρισμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ