Wall Street: «Έσπασε» το 4ημερο πτωτικό σερί ο S&P 500 - Ώθηση από την Micron

Άλμα άνω του 10% για τη μετοχή της Micron Technology. Τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα α' τριμήνου «εντυπωσίασαν» το επενδυτικό κοινό.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς τα νέα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε χαμηλότερα των εκτιμήσεων τον Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, φαίνεται να έφτιαξαν τη μέρα των επενδυτών, οι οποίοι «βούλιαζαν» αυτή την εβδομάδα στην ανασφάλεια σχετικά με την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος πληθωρισμός (CPI) τον προηγούμενο μήνα σημείωσε άνοδο 2,7%, τη στιγμή που αναλυτές της Wall Street ανέμεναν να τρέξει με ρυθμό 3,1%. Ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε επίσης στο 2,6%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν ότι ο δομικός CPI θα διαμορφωνόταν στο 3%.

Επειδή ο ΔΤΚ Οκτωβρίου ακυρώθηκε, η έκθεση της Πέμπτης δεν περιείχε όλα τα συνήθη σημεία δεδομένων μιας τυπικής δημοσίευσης έκθεσης πληθωρισμού. Το BLS δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να συλλέξει αναδρομικά τα δεδομένα Οκτωβρίου, αλλά χρησιμοποίησε ορισμένες «πηγές δεδομένων εκτός έρευνας» για να κάνει τους υπολογισμούς.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές την αναλύουν καθώς αναζητούν ενδείξεις για μελλοντικές κινήσεις νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Η Fed νωρίτερα αυτόν τον μήνα μείωσε το βασικό επιτόκιο μιας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,14% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 47.951 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,78% στις 6.773 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε επίσης κέρδη 1,38% στις 23.006 μονάδες, με ώθηση από το άλμα άνω του 10% που κατέγραψε η μετοχή της Micron Technology.

Η Micron ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών, και την παρουσίαση ισχυρών προβλέψεων για τα έσοδα της τρέχουσας περιόδου.

Ειδικότερα, σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη 4,78 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 3,95 δολ/μτχ των προβλέψεων. Τα έσοδα άγγιξαν τα 13,64 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 12,84 δισ. δολάρια. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 5,24 δισ. δολάρια, ή 4,60 δολ/μτχ, πολύ παραπάνω από τα 1,87 δισ. δολάρια, ή 1,67 δολ/μτχ, που σημειώθηκαν την ίδια περίοδο πέρσι. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57% σε ετήσια βάση.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η Micron ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα περίπου 18,70 δισ. δολάρια για το τρέχον τρίμηνο, έναντι 14,20 δισ. δολάρια που αναμενόταν από την LSEG. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζουν να είναι περίπου 8,42 δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 4,78 δολαρίων ανά μετοχή.

Η χθεσινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έληξε σε αρνητικό έδαφος για τους δείκτες, καθώς τα χθεσινά «μάκρο» που δημοσιεύτηκαν για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται πως επιβάρυναν το επενδυτικό ηθικό, αφού εντάθηκαν οι ανησυχίες τους για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος αποτέλεσε «βαρίδι», κυρίως λόγω των απωλειών 5,4% που σημείωσε η Oracle. Ο Dow Jones διολίσθησε κατά 0,47%, ο S&P 500 υποχώρησε 1,21%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε επίσης πτώση κατά 1,81%