Στα χέρια της Holcim η γερμανική Xella έναντι 1,85 δισ. ευρώ

Στην εξαγορά της Xella, μίας ευρωπαϊκή εταιρεία συστημάτων τοιχοποιίας, προχωρά η Holcim σε μια συμφωνία ύψους 1,85 δισ. ευρώ, με στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των λύσεων κτιρίων. Τo deal που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο εξάμηνο του 2026 είναι το μεγαλύτερο της Holcim από την αγορά της Firestone Building Products έναντι 3,4 δισ. δολαρίων το 2021 και ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της εκτός την βασική δραστηριότητα στον κλάδο του τσιμέντου.

Η Holcim έχει επίσης στοιχηματίσει σε πιο ακριβά, βιώσιμα προϊόντα για να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους ενώ η εξαγορά θα μεγαλώσει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη. Η αγορά τοιχοποιίας στην Ευρώπη αξίζει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει τα 16 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Η Xella θα ανοίξει την πόρτα στην ελβετική πολυεθνική εταιρεία που κατασκευάζει οικοδομικά υλικά στην γερμανική αγορά κατοικιών, που είναι έτοιμη για να ανακάμψει, εκτιμά ο αναλυτής της Vontobel, Μαρκ Ντιεθλέμ, σε σημείωμά της. Η Holcim έχει πραγματοποιήσει 10 εξαγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Μέχρι το 2030, περίπου 5 δισ. δολάρια θα διατεθούν σε μεγάλες στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και μεμονωμένα buybacks.

Οι M&A θα αποτελούνται κυρίως από άμεσες εξαγορές (bolt-on), αλλά θα εξετάσει και μεγαλύτερα deals. Η Xella, με έδρα το Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, προβλέπει καθαρές πωλήσεις περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2025 και απασχολεί περίπου 4.000 υπαλλήλους, ενώ υπό την ομπρέλα της διαθέτει brands όπως οι Ytong, Silka, Hebel και Multipor. Μέσω της εξαγοράς, η Holcim εισέρχεται σε νέες αγορές (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία) και θα αυξηθούν τα έσοδά της με λύσεις τοιχοποιίας, όπως κόλλες, φινιρίσματα, σοβάδες και στεγανοποίηση.