Βραζιλία-δημοσκόπηση: Ο Λούλα θα κέρδιζε έναντι όλων των δεξιών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026

Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς δεξιούς υποψηφίους στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς δεξιούς υποψηφίους στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, περιλαμβανομένου του κυβερνήτη του Σάο Πάολο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας και του γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, σύμφωνα με σημερινή δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg.

Οι αγορές παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις δημοσκοπήσεις αφότου η στήριξη του πρώην προέδρου Ζαϊχ Μπολσονάρου στον γιο του προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών αυτό τον μήνα, καθώς οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι θα υποστήριζε ένα πιο φιλικό προς τις αγορές όνομα όπως ο Φρέιτας.

* Σε ένα σενάριο για τον πρώτο γύρο, ο Λούλα θα συγκέντρωνε το 48% των ψήφων έναντι 21% του Φλάβιου Μπολσονάρου και 15% του Φρέιτας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

* Αν ο Φρέιτας δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 48% έναντι 29% του Φλάβιου Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.

* Αν ο Φλάβιου δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 49% έναντι 28% του Φρέιτας.

* Ο Λούλα θα κέρδιζε και τον Φλάβιου (53%-41%) και τον Φρέιτας (49%-45%) σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο.

* Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η υποστήριξη για τον Λούλα ανέρχεται στο 48,8% από 48,6% τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας παραμένει σταθερό στο 50,7%.

* Η έρευνα του Atlas πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 18.154 ανθρώπων από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Το περιθώριο λάθους είναι ένα τοις εκατό σε κάθε κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

