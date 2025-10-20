Ιαπωνία: Συμφωνία κυβερνητικού συνασπισμού εντός ημέρας - Ανοίγει ο δρόμος για την Τακαΐτσι

Η νίκη της «Θάτσερ της Ιαπωνίας» έρχεται μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, αφού το LDP έχασε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου το 2024 και το 2025.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ, συντηρητική δεξιά), στην εξουσία στην Ιαπωνία, θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος που θα συμμαχήσει μαζί του, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Σανάε Τακαΐτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το πρωθυπουργικό αξίωμα.

«Σήμερα θα υπογράψουμε τη συμφωνία για να σχηματίσουμε κυβερνητικό συνασπισμό. Στις 18:00 (τοπική ώρα· 12:00 ώρα Ελλάδας), θα την ολοκληρώσουμε επίσημα», ανέφερε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ), μεταρρυθμιστικής κεντροδεξιάς παράταξης, αντιπολιτευόμενης μέχρι τώρα.

Η νίκη της «Θάτσερ της Ιαπωνίας» έρχεται μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, αφού το LDP έχασε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου το 2024 και το 2025.

Abenomics 2.0;

Η Τακαΐτσι θεωρείται υποστηρίκτρια των «Abenomics», της οικονομικής στρατηγικής του Σίνο Άμπε, η οποία χαρακτηρίζεται από χαλαρή νομισματική πολιτική, δημοσιονομικές δαπάνες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχει στρέψει τα πυρά της στο σχέδιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση στο κόστους δανεισμού, καθώς εγκατέλειψε το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων τον Μάρτιο του 2024 ενώ τα διατήρησε στο 0,5%.

«Μπορούμε ήδη να υποθέσουμε ότι δεν θα επιβραδύνει τον πληθωρισμό, επειδή αν πρόκειται να εφαρμόσει τα Abenomics του παρελθόντος, δηλαδή ένα έντονα ασθενέστερο γεν, με περισσότερες κρατικές δαπάνες, σίγουρα θα αναζωπυρώσει τις πιέσεις στις τιμές», υπογράμμισε ο Γουίλιαμ Πεσέκ, συγγραφέας του βιβλίου «Japanization: What the World Can Learn from Japan’s Lost Decades».

Η ίδια έχει ζητήσει μια σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα και τάσσεται επίσης υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού συντάγματος της Ιαπωνίας, ιδίως του Άρθρου 9, το οποίο αποκήρυξε το δικαίωμα της χώρας να διεξάγει πόλεμο. Ο πρώην υπουργός οικονομικής ασφάλειας θεωρείται επίσης φιλική προς την Ταϊβάν, κάτι που θα μπορούσε να αναστατώσει το Πεκίνο.