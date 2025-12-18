Πολιτική | Ελλάδα

Πηγές ΥΠΑΑΤ για αγρότες: Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Πηγές ΥΠΑΑΤ για αγρότες: Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας
Και πρόσθεσαν «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» ανέφεραν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχολιάζοντας την απόφαση των αγροτών να προχωρήσουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Και πρόσθεσαν «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους κατά την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένοι από τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελεχών. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη στήριξη ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα, οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

