Ευρωαγορές: Κέρδη στον απόηχο των κεντρικών τραπεζών

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά και την τέταρτη σερί «παύση» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμπτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά και την τέταρτη σερί «παύση» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία διατήρησε ξανά αμετάβλητα τα επιτόκια. Την ίδια στρατηγική ακολούθησαν και οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Στον αντίποδα, η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ωθώντας το κόστος δανεισμού σε σχεδόν τριετές χαμηλό στο 3,75% από 4%. Η εννεαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) της ΒοΕ ψήφισε την Πέμπτη με 5-4 ψήφους υπέρ της περικοπής στο 3,75%, αποχαιρετώντας το 2025 με 4η κίνηση.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%. Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,9% το 2026, 1,8% το 2027 και 2,0% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Στην συνέντευξη που ακολούθησε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε την επιτακτική ανάγκη να ενδυναμωθεί η Ευρωζώνη και η οικονομία της στο υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι οι προκλήσεις στο διεθνές εμπόριο θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σαν «βαρίδι» το επόμενο έτος.

Χαρακτηρίζοντας την οικονομία ανθεκτική, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του 0,3% το γ' τρίμηνο αντικατοπτρίζει την ισχυρότερη κατανάλωση, αλλά και τις αυξημένες επενδύσεις, οι οποίες δεν προήλθαν μόνο από τον δημόσιο τομέα, αλλά και από τον ιδιωτικό, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Λαγκάρντ επικαλέστηκε και τη θετική έκπληξη από τις εξαγωγές, με την απρόσμενα υψηλή συνεισφορά της χημικής βιομηχανίας.

Στον απόηχο της απόφασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,96% στις 585,35 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιήθηκε 1,16% στις 5.747 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε κέρδη 0,99% στις 24.197 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,80% στις 8.150 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,65% στις 9.837 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,82% στις 44.463 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε στο +1,15% στις 17.132 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η BP ανακοίνωσε τον διορισμό της πρώτης γυναίκας CEO στην ιστορία της, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από μία αποτυχημένη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο διορισμός της Μεγκ Ο'Νιλ στο τιμόνι της εταιρείας, έρχεται σε ένα σημείο που η BP υστερεί αρκετά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού καταστροφικών εταιρικών αποφάσεων, πολέμου χαμηλών αποδόσεων από τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κακής τύχης. Η μετοχή της σημείωσε ήπια κέρδη στο Λονδίνο.