Wall Street: Δικαίωμα στο rebound μέσω Κίνας και Μέσης Ανατολής

Τελευταία ενημέρωση: 18:05

Διάθεση για σημαντική ανάκαμψη δείχνουν οι βασικοί δείκτες στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας στην Wall Street μετά από το βαθύ κόκκινο της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές διακρίνουν μία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ όσο αφορά τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, την ίδια ώρα που Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής» μετά την απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς. Ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, αιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

Αφού ο Τραμπ τρόμαξε τις αγορές την Παρασκευή, εξαπολύοντας απειλές κατά της Κίνας πως θα επιβάλει «τεράστια αύξηση των δασμών», ακολούθησε ανάρτησή του στο TruthSocial που ανέφερε «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο σεβαστός Πρόεδρος Σι μόλις είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!!!». Παράλληλα ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει τον δρόμο της λογικής», ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ έχει μεγαλύτερη επιρροή εάν η διαμάχη συνεχιστεί.

Ενισχύοντας το θετικό κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox Business Network σήμερα ότι ο Τραμπ είναι σε καλό δρόμο για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές αποκλιμακώνουν τις εντάσεις σχετικά με τις εμπορικές διαφορές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,90%, ή 409 μονάδες, στις 45.889 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 1,06% στις 6.621 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύεται 1,47% στις 22.529 μονάδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG, τα κέρδη του S&P 500 στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται να είναι 8,8% σε ετήσια βάση, έναντι το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα με τις μεγάλες τράπεζες JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους την Τρίτη.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και θα παράσχει νέες ενδείξεις για την οικονομία σε μια εποχή που οι σημαντικές επίσημες δημοσιεύσεις δεδομένων καθυστερούν λόγω του lockdown της κυβέρνησης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 13η ημέρα του.

Οι μετοχές των "Magnificent Seven" που «πληγώθηκαν» την Παρασκευή, σήμερα ανακάμπτουν.

Η Nvidia σημειώνει άνοδο πάνω από 2%, ενώ η Tesla κερδίζει επίσης 2%.

Η JPMorgan ανεβαίνει 2,2% μετά την αποκάλυψη ενός δεκαετούς σχεδίου ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της άμυνας, της ενέργειας και της προηγμένης μεταποίησης. Σύμφωνα με το CNBC και το Reuters, στο πλαίσιο της δεκαετούς πρωτοβουλίας, ο τραπεζικός κολοσσός σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει μερίδια συνολικού ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων σε εταιρείες που θεωρεί «απαραίτητες» για τις ΗΠΑ για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμερικανικής ανάπτυξης.

Η Oracle κερδίζει 4% αφού τουλάχιστον δύο χρηματιστηριακές εταιρείες αύξησαν την τιμή-στόχο τους για την εταιρεία cloud τεχνητής νοημοσύνης.

Στα επιχειρηματικά νέα, επισημοποιήθηκε η συνεργασία της Broadcom με την OpenAI για την παραγωγή των πρώτων in-house επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία του ChatGPT αγωνίζεται να εξασφαλίσει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Πρόκειται για τσιπ ειδικής κατασκευής συνολικής ισχύος 10 γιγαβάτ, η κατανάλωση ενέργειας των οποίων αντιστοιχεί περίπου στις ανάγκες περισσότερων από 8 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ ή πέντε φορές την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το φράγμα Hoover. Η μετοχή της Broadcom σημειώνει άνοδο σχεδόν 9,5% στη Wall Street μετά την ανακοίνωση, ενώ έχει καταγράψει άλμα κατά 40% φέτος.

Η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί τους τελευταίους μήνες τις αγορές, αν και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εάν κρύβει κινδύνους τύπου «φούσκας».