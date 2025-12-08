Νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τον χαλκό

Το βιομηχανικό μέταλλο κερδίζει έως και 1,3% στα 11.771 δολάρια τον τόνο. Ράλι άνω του 30% φέτος. Αισιόδοξοι οι αναλυτές για το 2026.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο χαλκός αντλώντας ώθηση από την Κίνα που έθεσε την εγχώρια ανάπτυξη ως την κορυφαία οικονομική της προτεραιότητα για το επόμενο έτος, σε συνδυασμό με την συσσώρευση αποθεμάτων του μετάλλου στις ΗΠΑ. Το βιομηχανικό μέταλλο κερδίζει έως και 1,3% στα 11.771 δολάρια τον τόνο, καταρρίπτοντας το τελευταίο του ρεκόρ.

Η πρόσφατη άνοδος επήλθε καθώς το Πεκίνο ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει σε μια «πιο προληπτική» δημοσιονομική προσέγγιση και θα διατηρήσει μια «μέτρια χαλαρή» νομισματική στάση. «Οι αναγνώσεις μας παρουσιάζουν ένα πιο προληπτικό μακροοικονομικό περιβάλλον από ό,τι ανέμεναν οι επενδυτές», επεσήμανε η Ξου Γουανγκιού, αναλύτρια της κινεζικής χρηματιστηριακής Cofco Futures.

«Ο χαλκός θα επωφεληθεί από την πολιτική στήριξη προς τις αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου και την υπολογιστική ισχύ. Η δυναμική παραμένει πολύ αισιόδοξη», πρόσθεσε. Τα στοιχεία από την Κίνα ήταν επίσης υποστηρικτικά, με τις εξαγωγές να ανακάμπτουν τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, και ωθώντας το εμπορικό πλεόνασμά της σε πάνω από το 1 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ο χαλκός – ένα μέταλλο κρίσιμο για την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή μετάβαση – έχει σημειώσει ράλι άνω του 30% στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου φέτος. Η ζήτηση, που τροφοδοτείται από data centers και ηλεκτρικά οχήματα, υπερτερεί της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουν και μια σειρά διακοπών λειτουργίας σε ορυχεία να έχει επιδεινώσει την έλλειψη πρώτων υλών.

Το άλμα έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχιών για μια έξοδο του μετάλλου προς τις ΗΠΑ, εν αναμονή της επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ τον επόμενο χρόνο. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί, ωθώντας τα ασφάλιστρα κινδύνου σε πρωτοφανή υψηλά, ενώ παράλληλα έχει προκαλέσει την έκρηξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη.

Η παγκόσμια προσφορά χαλκού θα μπορούσε να παρουσιάσει έλλειμμα 450.000 τόνων το 2026, εν μέρει λόγω αυτής της συσσώρευσης αποθεμάτων στις ΗΠΑ, ανέφεραν αναλυτές της κινεζικής χρηματιστηριακής εταιρείας Citic Securities. Οι τιμές θα κυμανθούν κατά μέσο όρο πάνω από 12.000 δολάρια ανά τόνο το 2026 για να προσελκύσουν τις επενδύσεις που απαιτούνται εκτίμησαν οι ειδικοί.