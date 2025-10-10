Mε «τεράστια αύξηση δασμών» απειλεί την Κίνα ο Τραμπ

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατάει όλο τον κόσμο όμηρο» επεσήμανε.

Mε «τεράστια αύξηση των δασμών» σε κινεζικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ απείλησε το Πεκίνο την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως δεν έχει «κανένα λόγο» να συναντήσει τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ μετά τους πρόσφατους «εχθρικούς» ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες.

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», ανέφερε ο Τραμ και πρόσθεσε ότι ένα αντίμετρο που εξετάζουν οι ΗΠΑ «είναι μια ραγδαία αύξηση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ». «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά» συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατάει όλο τον κόσμο όμηρο» επεσήμανε.

Η Wall Street γύρισε στα «κόκκινα» μετά το μήνυμα Τραμπ, που προαλείφει νέες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε ότι από τις 14 Οκτωβρίου θα αρχίσει να χρεώνει τα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια. Πρόκειται για tit for tat απάντηση στην Ουάσιγκτον για την επιβολή τελών σε κινεζικά πλοία που φτάνουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Τα αμερικανικά τέλη «παραβιάζουν σοβαρά» τις διεθνείς εμπορικές αρχές και «ζημιώνουν σοβαρά» το θαλάσσιο εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ, ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών στην ανακοίνωσή του.

Η Κίνα θα χρεώνει 56 δολάρια ανά καθαρό τόνο για τα αμερικανικά πλοία, ουσιαστικά το ίδιο με τα 50 δολάρια ανά καθαρό τόνο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά πλοία.

Το Πεκίνο επίσης θα αυξήσει τα τέλη με την πάροδο του χρόνου έως τις 17 Απριλίου 2028, σε αναλογία με τα αντίστοιχα αμερικανικά σχέδια, μεταδίδει το CNBC.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε μετά την επιβολή νέων λιμενικών τελών και την έναρξη αντιμονοπωλιακής έρευνας για την Qualcomm σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των σπάνιων γαιών που απαιτούνται για πολλά καταναλωτικά προϊόντα.