Ντάλιο: Η Μέση Ανατολή είναι η νέα Σίλικον Βάλεϊ των καπιταλιστών - «Φούσκα» στην AI

Περιέγραψε τα ΗΑΕ ως «έναν παράδεισο σε έναν κόσμο που είναι προβληματικός». Πολιτικές ανατροπές το 2026. Νέο καμπανάκι για ΑΙ.

Tην άποψή του πως η Μέση Ανατολή αναδεικνύεται γρήγορα ως ένας από τους πιο ισχυρούς κόμβους ΑΙ στον κόσμο, εξέφρασε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, συγκρίνοντας την άνοδό της με την έλξη της Σίλικον Βάλεϊ για όλα τα τεχνολογικά θέματα. Μιλώντας στο CNBC, τόνισε ότι τα ΗΑΕ και οι γείτονές τους έχουν συνδυάσει τεράστιες δεξαμενές κεφαλαίων με μια εισροή παγκόσμιου ταλέντου, δημιουργώντας έναν πόλο έλξης για investment managers και καινοτόμους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ μπορούν να ηγηθούν στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ντάλιο απάντησε: «Αυτό που έχουν κάνει είναι να δημιουργήσουν ταλαντούχους ανθρώπους. Έτσι, αυτή η περιοχή μετατρέπεται σε μια Σίλικον Βάλεϊ των καπιταλιστών... Έτσι, τώρα έρχονται άνθρωποι... έρχονται χρήματα, έρχονται ταλέντα».

Ο Ντάλιο, που επισκέπτεται το Άμπου Ντάμπι για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επεσήμανε ότι ο μετασχηματισμός του Κόλπου είναι αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής δεξιοτεχνίας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Περιέγραψε τα ΗΑΕ ως «έναν παράδεισο σε έναν κόσμο που είναι προβληματικός», επικαλούμενος την ηγεσία, τη σταθερότητα, την ποιότητα ζωής και τη φιλοδοξία τους να χτίσουν ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

«Υπάρχει μια φασαρία εδώ, ο τρόπος που υπάρχει μια φασαρία στο Σαν Φρανσίσκο, σε μέρη όπως αυτό, σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη ή την τεχνολογία. Είναι πολύ παρόμοιο με αυτό», επεσήμανε ο ιδρυτής της Bridgewater ενώ προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κατευθύνεται προς ένα αβέβαιο μέλλον, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι οι αγορές βρίσκονται σε φούσκα.

«Το επόμενο ή δύο χρόνια στο μέλλον θα υπάρχει μεγαλύτερη επισφάλεια», διαπίστωσε, επισημαίνοντας τη σύγκλιση των τριών κυρίαρχων μοχλών: χρέος, πολιτική σύγκρουση στις ΗΠΑ και γεωπολιτική. Η παγκόσμια υπερχρέωση ήδη ασκεί πίεση σε θύλακες της αγοράς. «Βλέπουμε ρωγμές στις αγορές με διάφορους τρόπους, ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια, χρέος που αναχρηματοδοτείται και όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φούσκα, σχεδόν με βάση όλα αυτά τα μέτρα», εξήγησε.

Μάλιστα, διέκρινε ομοιότητες με τη φούσκα του 2000, αλλά όχι με αυτήν του 1929. Αναμένει επίσης ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα γίνει πιο ανατρεπτική ενόψει του 2026. «Καθώς μπαίνουμε στις εκλογές του 2026... θα δείτε πολύ περισσότερες συγκρούσεις με διαφορετικούς τρόπους», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι τα υψηλά επιτόκια και η υπερσυγκέντρωση στην αγορά επιδεινώνουν την ευπάθεια.

«Κάθε χώρα... δεν μπορεί να συνεχίσει να συσσωρεύει το χρέος που έχει, όμως πολιτικά δεν μπορεί να αυξήσει τους φόρους και δεν μπορεί να μειώσει τα επιδόματα. Έτσι, έχουν κολλήσει. Αυτή η δημοσιονομική δέσμευση τροφοδοτεί μια ευρύτερη άνοδο της εγχώριας πόλωσης. Τώρα έχουμε λαϊκισμό της αριστεράς και λαϊκισμό της δεξιάς... που σημαίνει αγεφύρωτες διαφορές» συμπλήρωσε.

Ο Ντάλιο επανέλαβε την άποψή του ότι η ΑΙ βρίσκεται σε «φούσκα», αλλά συμβούλεψε τους επενδυτές να μην βιάζονται να πουλήσουν μόνο και μόνο επειδή οι αποτιμήσεις είναι υπερτιμημένες. «Όλες οι φούσκες έλαβαν χώρα σε περιόδους μεγάλης τεχνολογικής αλλαγής/ Δεν θέλεις να βγεις από αυτήν μόνο και μόνο λόγω της φούσκας. Θέλεις να αναζητήσεις το τρύπημα της φούσκας. Ο καταλύτης για αυτό συνήθως προέρχεται από σύσφιξη του χρήματος ή μια αναγκαστική πώληση πλούτου για εκπλήρωση υποχρεώσεων» κατέληξε.