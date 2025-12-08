Μπενίν: Τέλος πραξικοπήματος με 14 συλλήψεις - «Η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη»

«Νικήσαμε αυτούς τους τυχοδιώκτες και αποτράπηκαν τα χειρότερα για τη χώρα μας». Σκληρό μήνυμα από τον πρόεδρο του Μπενίν Πατρίς Ταλόν

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, την οποία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην κίνηση αυτή από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και για αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη». Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δήλωσε ότι 14 άτομα συνελήφθησαν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Η προεδρία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα στο Κοτονού και ανέπτυξε στρατεύματα στο έδαφος, έπειτα από αίτημα του γειτονικού του Μπενίν, κυρίως για να «διαφυλαχτεί η συνταγματική τάξη» και να αντιμετωπιστεί μια απόπειρα πραξικοπήματος.

Σε ανακοίνωση, η προεδρία αναφέρει ότι ο αρχηγός του κράτους της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου έδωσε εντολή μαχητικά αεροσκάφη να εισέλθουν στον εναέριο χώρο του Μπενίν για να βοηθήσουν «να εκδιωχθούν οι πραξικοπηματίες από το κτίριο της εθνικής τηλεόρασης και ένα στρατόπεδο όπου είχαν συγκεντρωθεί» καθώς και να αναπτυχθούν στρατεύματα στο έδαφος πλέον στο Μπενίν.

Η Γαλλία κάλεσε την Κυριακή τους πολίτες της στο Μπενίν να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή και κυρίως να παραμείνουν σε ασφαλή τοποθεσία» κάνοντας λόγο για ένα «περιβάλλον αυτή την ώρα ακόμη ασταθές» μετά την ανακοίνωση της αποτυχίας του πραξικοπήματος, αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Γαλλία «καταδικάζει την απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν και κινητοποιείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια της γαλλικής κοινότητας» σε αυτή τη χώρα, στην οποία η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά) ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις για να στηρίξουν «την κυβέρνηση και τις δημοκρατικές δυνάμεις του στρατού».