Μητσοτάκης: Η πόρτα μου ανοιχτή για τους αγρότες - Ο διάλογος να γίνει με ανοιχτούς δρόμους

Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους, τόνισε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ' όλα».

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη αλλαγή η οποία γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως, να το δεχτώ όλα αυτά, είναι προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, στην συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ' όλα».

«Διότι δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή, να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, αυτά τα οποία πραγματικά δικαιούνται επειδή τα χρήματα χανόντουσαν σε ένα σύστημα το οποίο είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής, άλλων δεκαετιών. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη, προχωράει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Θα έχουμε όμως σημαντικές πληρωμές οι οποίες θα γίνονται μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Και μιας και με ρωτάτε ευθέως το θέμα των κινητοποιήσεων, εγώ θα ξαναπώ ότι πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι η πόρτα του και τού υπουργείου και του αντιπροέδρου είναι πάντα ανοιχτή. «Θα ήταν καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο. Τι ζητάμε; να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε με ποιους το μιλούμε και επίσης να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια, η οποία δεν εξυπηρετεί και την προσπάθειά μας να καθίσουμε μαζί να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε μια σειρά από προϊόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Να δούμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο» σημείωσε.

Επίσης είπε ότι οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση. «Πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ειδικά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να γίνει με καλή διάθεση».

«Και να θυμηθούμε επίσης ότι όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Λύσαμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της επιστροφής του. Κάναμε ένα πρώτο βήμα ως προς το ρεύμα. Εδώ είμαστε. Αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες, οι οποίες τελικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να στρέψουν και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στους αγρότες και να χαθεί η ουσία. Η ουσία είναι να δούμε και να σχεδιάσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα για τον πρωτογενή τομέα» ανέφερε.

Για το ζήτημα της πρόληψης στον τομέα της υγείας ο πρωθυπουργός είπε: «Όταν μιλάμε για το εθνικό σύστημα υγείας και για την αντιμετώπιση της υγείας, πρέπει να ξεφύγουμε από την λογική ότι η υγεία αφορά μόνο την περίθαλψη στα κέντρα υγείας ή στα νοσοκομεία. Στο παρελθόν το υπουργείο Υγείας ήταν υπουργείο νοσοκομείου. Και είναι απολύτως λογικό να ασχολείται στα νοσοκομεία και έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι είναι κοινός τόπος ότι η χώρα μας πια στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο αρχίζει να αλλάζει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, την κουλτούρα των ίδιων των πολιτών. Πώς θα προλάβουμε την ασθένεια, πώς θα ζούμε καταρχάς μια υγιεινή ζωή για να μειώσουμε τις πιθανότητες να αρρωστήσουμε. Αλλά το σημαντικό είναι, πώς θα προλάβουμε την ασθένεια στα πρώτα της βήματα, έτσι ώστε οι πιθανότητες θεραπείας να είναι πολύ αυξημένες. Και πράγματι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακά. Υπάρχουν παραπάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν κάνει κάποιου είδους διαγνωστική εξέταση, εξέταση η οποία παρέχεται δωρεάν από το ελληνικό δημόσιο, εξέταση η οποία προκαλείται με ενημέρωση του κράτους και όχι με πρωτοβουλία του πολίτη».

Σε ερώτηση για το ζήτημα της ανακαίνισης των νοσοκομείων ο πρωθυπουργός είπε ότι ο τομέας της υγείας υπήρξε ένας από τους μεγάλους ωφελημένους του Ταμείου Ανάκαμψης και των πόρων που διατέθηκαν στην πατρίδα μας μετά την μεγάλη περιπέτεια της COVID.

«Αυτή η στιγμή αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας είναι πραγματικά κοσμογονικό. Και δεν το λέω για να ακουστεί πομπώδες, αλλά αρκεί να πάτε να επισκεφθείτε τα νοσοκομεία, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας.

Αρκεί να δει κανείς την εικόνα του πριν και το μετά. Δεν χρειάζεται κανείς να πει πολλά πράγματα για να διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση, όχι μόνο κτηριακή, αλλά και υποδομές και εξοπλισμό που έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από συστάσεώς του» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το ζήτημα της επιστροφής γιατρών στην χώρα μας, που έφυγαν κατά την περίοδο της κρίσης ο πρωθυπουργός είπε: «Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στη χώρα μας, επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες στην πατρίδα από ό,τι έφεραν τα χρόνια της κρίσης. Και φυσικά, στον ιατρικό τομέα έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Έγινε χθες μια εντυπωσιακή εκδήλωση στην Νέα Υόρκη. Να συγχαρώ το υπουργείο Εργασίας και την υπουργό που βρέθηκε εκεί με πολλές εταιρείες. Δεκάδες ελληνικές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων είναι εταιρείες του κλάδου της υγείας και φαρμακοβιομηχανίες. Αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη και υπήρχε τεράστια ανταπόκριση από Έλληνες που διερευνούν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα μας».

«Πια οι νέοι και αυτοί που σκέφτονται να γυρίσουν το κάνουν και γιατί πιστεύουν τελικά ότι η χώρα παρά τις δυσκολίες πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Διότι αλλιώς σας διαβεβαιώνω, κανείς δεν πρόκειται να γυρίσει. Αν πιστεύει ότι σε δύο-τρία χρόνια θα ξαναμπλέξουμε σε άλλου είδους περιπέτειες, δεν παίρνει κανείς μια απόφαση ζωής να πάρει την οικογένειά του και να κάνει μια τόσο σημαντική αλλαγή καριέρας» πρόσθεσε.

Τέλος για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είμαστε 15% πάνω σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό του 2019. «Είμαστε εκεί που θέλουμε; όχι ακόμα. Έχουμε σημειακές ελλείψεις. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με στελέχωση μονάδων στα νησιά μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει αρκετά γενναιόδωρα κίνητρα. Πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί σήμερα σε σχέση με το τι πληρώνονταν το '19 και σε σχέση και με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες είναι και μισθολογικές και φορολογικές. Θυμίζω την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών. Άρα πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Και σίγουρα ως προς τον έλεγχο των δαπανών έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή πια».