JPMorgan: Mega επένδυση 1,5 τρισ. δολαρίων σε «κρίσιμους» τομείς για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Ο τραπεζικός κολοσσός σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει μερίδια συνολικού ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων σε εταιρείες που θεωρεί «απαραίτητες» για τις ΗΠΑ.

Την έναρξη ενός δεκαετούς σχεδίου ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της άμυνας, της ενέργειας και της προηγμένης μεταποίησης, ανακοίνωσε η JP Morgan.

Σύμφωνα με το CNBC και το Reuters, στο πλαίσιο της δεκαετούς πρωτοβουλίας, ο τραπεζικός κολοσσός σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει μερίδια συνολικού ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων σε εταιρείες που θεωρεί «απαραίτητες» για τις ΗΠΑ για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της αμερικανικής ανάπτυξης.

Οι τέσσερις τομείς που θα δεχτούν χρηματοδότηση είναι: άμυνα και αεροδιαστημική, «πρωτοποριακές» τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής πληροφορικής, τεχνολογία ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, και εφοδιαστική αλυσίδα και προηγμένη κατασκευή.

Τα χρήματα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, που ονομάζεται «Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα» ("Security and Resiliency Initiative"), με το συνολικό ποσό να είναι 50% μεγαλύτερο από το προηγούμενο σχέδιο.

«Έχει καταστεί οδυνηρά σαφές ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτρέψει στον εαυτό τους να εξαρτηθεί υπερβολικά από αναξιόπιστες πηγές κρίσιμων ορυκτών, προϊόντων και μεταποίησης, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Η JPMorgan δήλωσε ότι, εντός των τεσσάρων κύριων τομέων, υπάρχουν 27 συγκεκριμένοι κλάδοι που θα επιδιώξει να υποστηρίξει με συμβουλές, χρηματοδότηση και επενδύσεις, όπως τα νανοϋλικά, τα αυτόνομα ρομπότ, τα διαστημικά σκάφη και οι διαστημικές εκτοξεύσεις, καθώς και η πυρηνική και η ηλιακή ενέργεια.

«Η ασφάλειά μας βασίζεται στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας», τόνισε ο Ντάιμον.

«Αυτή η νέα πρωτοβουλία περιλαμβάνει προσπάθειες όπως η εξασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε φάρμακα που σώζουν ζωές και κρίσιμα ορυκτά, η υπεράσπιση της χώρας μας, η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων για την κάλυψη της ζήτησης που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και η προώθηση τεχνολογιών όπως οι ημιαγωγοί και τα κέντρα δεδομένων», υπογράμμισε.