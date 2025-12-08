Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα λάβει τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα λάβει τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ενημερωθεί για τον διάλογο της ομάδας του με αξιωματούχους των ΗΠΑ και θα λάβει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ειρηνευτικό σχέδιο σήμερα, δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας πρόσθεσε πως πρωταρχικός στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στις ΗΠΑ ήταν να λάβουν πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και όλα τα σχέδια των τρεχουσών προτάσεων.

«Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

tags:
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider