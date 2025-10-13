Deal OpenAI - Broadcom για την παραγωγή των πρώτων in-house επεξεργαστών AI ισχύος 10 γιγαβάτ

Πρόκειται για τσιπ ειδικής κατασκευής συνολικής ισχύος 10 γιγαβάτ, η κατανάλωση ενέργειας των οποίων αντιστοιχεί περίπου στις ανάγκες περισσότερων από 8 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ ή πέντε φορές την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το φράγμα Hoover.

Επισημοποιήθηκε η συνεργασία της Broadcom με την OpenAI για την παραγωγή των πρώτων in-house επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία του ChatGPT αγωνίζεται να εξασφαλίσει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με το CNBC και το Reuters, η OpenAI θα σχεδιάσει τα τσιπ, τα οποία η Broadcom θα αναπτύξει και θα διαθέσει στην αγορά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η μετοχή της Broadcom σημειώνει άνοδο άνω του 6% στη Wall Street μετά την ανακοίνωση, ενώ έχει καταγράψει άλμα κατά 40% φέτος, μετά από υπερδιπλασιασμό το 2024, και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει ξεπεράσει τα 1,5 τρισ. δολάρια.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη δημοσίως γνωστοί.

Μετά από 18 μήνες συνεργασίας, οι δύο εταιρείες δημοσιοποίησαν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση κυκλωμάτων με τσιπ σχεδιασμένα από την OpenAI, που θα ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου έτους.

Η OpenAI ανακοίνωσε τις τελευταίες εβδομάδες σημαντικές συμφωνίες με τις Nvidia, Oracle και AMD, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει τα κεφάλαια και τις υπολογιστικές ανάγκες που απαιτούνται για την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της όσον αφορά την ανάπτυξη του AI.

Τα συστήματα θα περιλαμβάνουν δίκτυα, μνήμη και υπολογιστική ισχύ -όλα προσαρμοσμένα στα φορτία εργασίας της OpenAI και βασισμένα στο Ethernet stack της Broadcom. Σχεδιάζοντας τα δικά της τσιπ, η OpenAI μπορεί να μειώσει το κόστος υπολογιστικής ισχύος και να αξιοποιήσει καλύτερα τα χρήματα που διαθέτει για την υποδομή της.

Οι εκτιμήσεις του κλάδου τοποθετούν το κόστος ενός data center 1 γιγαβάτ σε περίπου 50 δισ. δολάρια, με 35 δισ. δολάρια από αυτά να διατίθενται συνήθως για τσιπ -με βάση τις τρέχουσες τιμές της Nvidia.

Η Broadcom είναι μια απο τις πιο ευνοημένες εταιρείες από την «έκρηξη» του generative AI, καθώς οι hyperscalers αγοράζουν τα προσαρμοσμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της ονόματι XPU.

Παρόλο που η Broadcom δεν αποκαλύπτει τα ονόματα των μεγάλων πελατών της στο διαδίκτυο, αναλυτές ανέφεραν πέρυσι ότι το top 3 των πελατών της αποτελείται από τις Google, Meta και ByteDance, μητρική εταιρεία της TikTok.