Τραμπ: Aυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής

Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του που διακόπηκε από τις διαμαρτυρίες ισραηλινού βουλευτή.

Για «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής» έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, ενώ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.

«Εχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (...) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Τραμπ. «Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς χαιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους από τις χώρες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου που συνεργάσθηκαν για να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει στα σπίτια τους». «Δεχτήκαμε πολλή βοήθεια, βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που ούτε που σας περνούν από το μυαλό και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Είναι απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο να έχεις όλες αυτές τις χώρες να εργάζονται μαζί ως εταίροι στην ειρήνη».

«Για γενιές μετά από σήμερα, αυτό θα μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν και να αλλάζουν πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε. «Είμαι ο τύπος που το 'χει να σταματάει πολέμους... οι όμηροι επέστρεψαν, αισθάνομαι πολύ καλά που το λέω αυτό», πρόσθεσε.

«Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό οδήγησε στην ειρήνη ... Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή... Είναι το τέλος ενός μακρού και οδυνηρού εφιάλτη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά και πολλούς άλλους ... Οι δυνάμεις του χάους που μάστιζαν την περιοχή ηττήθηκαν τελικά», είπε κηρύσσοντας το «τέλος» του «αντισημιτισμού και του τζιχαντισμού» στη Μέση Ανατολή και καλώντας τους Παλαιστίνιους «να γυρίσουν μια και καλή την πλάτη στην τρομοκρατία».

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς την αρπάγη του εξτρεμισμού. «Θα μου κάνετε όλοι χάρη αν ενταχθείτε στις συμφωνίες του Αβραάμ», είπε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης από το βήμα της Κνεσέτ ότι θα ήταν «καταπληκτικό» πράγμα η ειρήνευση με το Ιράν, λίγους μήνες αφού έδωσε την υποστήριξή του στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Σύμφωνα με τη γνώμη των πάντων... δέχτηκαν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι; Από τη μια πλευρά, από την άλλη, και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; θα ήταν καλό πράγμα; Γιατί κατά την γνώμη μου το θέλουν, είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε. «Είμαστε έτοιμοι για μία συμφωνία όταν θα είστε έτοιμοι κι εσείς», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Κνεσέτ διακόπηκε από την αποβολή ενός ισραηλινού βουλευτή από την αίθουσα. «Ε λοιπόν, ήταν αποτελεσματικό», δήλωσε ο Τραμπ μετά την ταχεία αποβολή του βουλευτή του κομμουνιστικού κόμματος Hadash Οφέρ Κασίφ από την ασφάλεια της βουλής αφού σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη».

Ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός απέτυχαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός» απέτυχαν στη Μέση Ανατολή και το μόνο που έφεραν ήταν «δυστυχία» στην περιοχή. «Θα έπρεπε στο εξής να είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι οι δεκαετίες τρομοκρατίας, εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού απέτυχαν. Δεν λειτούργησαν. Ήταν καταστροφή. Το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώσουν και να στραφούν εναντίον των δραστών τους» είπε.

«Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα λυσσαλέα μίση δεν έφεραν παρά μόνο δυστυχία, οδύνη, αποτυχία και θάνατο. Δεν αποδυνάμωσαν το Ισραήλ, αλλά μάλλον τις ίδιες τις δυνάμεις που συνέβαλαν περισσότερο στην υποδαύλιση αυτού του μίσους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν την ομιλία, όπου ζήτησε να ανοίξει μια «νέα εποχή» στη Μέση Ανατολή.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Τελ Αβίβ για να μεταβεί στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα. Το προεδρικό αεροσκάφος απογειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο Τραμπ παρέμεινε στο Ισραήλ επί περίπου έξι ώρες.

