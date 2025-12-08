Ευρωαγορές: Flat κινήσεις περιμένοντας την Fed

Οι επενδυτές αναμένουν την επόμενη κίνηση της Fed και την συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις αγορές να δίνουν 87% πιθανότητες να προχωρήσει σε τρίτη σερί μείωση επιτοκίων.

Με μεικτά πρόσημα και δίχως ξεκάθαρο προσανατολισμό κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, με τους επενδυτές να αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη κίνηση της Fed και την συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με τις αγορές επί του παρόντος να δίνουν 87% πιθανότητες να προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται στο -0,02% στις 578,68 μονάδες, Ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,16% στις 5.714 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κινείται στο +0,01% στις 24.042 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,36% στις 8.085 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,08% στις 9.660 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,21% στις 43.327 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 υποχωρεί στις 16.643 μονάδες, με -0,27%.

Η απόφαση της Fed θα θέσει τις βάσεις για το πως θα κινηθούν άλλες κεντρικές τράπεζες που θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής τους για το έτος αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θα παρουσιάσει την τελευταία ενημέρωση πολιτικής της την Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν γνωστές οι αποφάσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 18 Δεκεμβρίου.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο όταν συνεδριάσει, ωστόσο η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά.

Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι η αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, δήλωσε στο Bloomberg, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. «Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες σε έρευνες αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι μια αύξηση, αν και όχι σύντομα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή της στο γραφείο της στη Φρανκφούρτη. «Είμαι αρκετά άνετη με αυτές τις προσδοκίες» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Γερμανίδα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «γεράκια» της ΕΤΚ, περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως ανοδικούς. Τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη ενδέχεται να αναθεωρηθούν υψηλότερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου οι αναλυτές βλέπουν το επιτόκιο καταθέσεων να παραμείνει στο 2% για τέταρτη φορά.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής της για το 2025 στις 19 Δεκεμβρίου.

Στα εταιρικά νέα, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει στο ταμπλό η διαπραγμάτευση της μετοχής της Magnum Ice Cream Company, η επιχείρηση παγωτού που αποσχίστηκε από την Unilever. Η εταιρεία η οποία περιλαμβάνει τις Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s και Cornetto, έχει τιμή αναφοράς 12,80 ευρώ (14,93 δολάρια) στην κύρια εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Στα επίπεδα της οικονομίας, περισσότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας μία ακόμη απόδειξη ότι η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο μήνα, περισσότερο από την αναθεωρημένη άνοδο 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Destatis. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή αύξηση κατά 0,3%.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανάμεικτη ήταν η εικόνα που κατέγραψαν οι δείκτες στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με τους επενδυτές να εστιάζουν την προσοχή τους στα στοιχεία για το εμπόριο της Κίνας.

Συγκεκριμένα, για όγδοο σερί μήνα μειώθηκαν οι εξαγωγές των κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, παρά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο οικονομιών, ακόμη και όταν οι συνολικές εξαγωγές ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς τον Νοέμβριο, όπως αναφέρει το CNBC. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 28,6% τον Νοέμβριο, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου Σι Τσινπίνγκ και του Αμερικανού ομόλογού του Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου. Οι εισαγωγές από την Αμερική μειώθηκαν κατά 19% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 18,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 13,2%.

Συνολικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων της Κίνας τη Δευτέρα, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 3,8% σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,3%, ενώ ο CSI 300 αυξήθηκε κατά 0,81% κλείνοντας στις 4.621,75 μονάδες.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας πρόσθεσε 0,13% στις 50.559,50 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,65% κλείνοντας στις 3.384,31 μονάδες.

Οι αναθεωρήσεις που δημοσίευσε το Τόκιο τη Δευτέρα δείχνουν ότι η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε πιο απότομα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,3%, χειρότερα από τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων για πτώση 2,0% και την προκαταρκτική ανάγνωση για πτώση 1,8%.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,34% στις 4.154,85 ​​μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq διαπραγματεύτηκε 0,33% υψηλότερα κλείνοντας στις 927,79 μονάδες.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,12% στις 8.624,4 μονάδες. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν την επερχόμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας καθώς ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της.