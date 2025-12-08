Ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ (186 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός του, Όλιβερ Μπλουμ, αντανακλώντας τα αυστηρότερα οικονομικά μέτρα που λαμβάνει.

Ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ (186 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός του, Όλιβερ Μπλουμ, αντανακλώντας τα αυστηρότερα οικονομικά μέτρα που λαμβάνει η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης καθώς αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση στις δύο βασικές αγορές της, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επένδυση, μέρος της ετήσιας ενημέρωσης του πενταετούς σχεδίου της Volkswagen, είναι ελαφρώς μικρότερη από εκείνη της περιόδου 2025-2029 όταν η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει 165 δισεκατομμύρια ευρώ, και σημαντικά μικρότερη από τα 180 δισ. ευρώ της περιόδου 2024-2028.

Όπως ανέφερε ο Μπλουμ, η επένδυση των 160 δισ. ευρώ θα δώσει έμφαση στη Γερμανία και την Ευρώπη, καλύπτοντας προϊόντα, παραγωγή και υποδομές. Σημαντικά κεφάλαια θα υποστηρίξουν επίσης μελλοντικές τεχνολογίες όπως κυψέλες μπαταριών, λογισμικό και αυτόνομη οδήγηση. Αυτή η σημαντική επένδυση σηματοδοτεί μια ισχυρή δέσμευση για καινοτομία και επέκταση.

Η Volkswagen, η οποία περιλαμβάνει brands όπως Porsche και Audi, έχει πιεστεί από τους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ και τον έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα.

Αυτό έχει πλήξει κυρίως τα κέρδη της Porsche, η οποία πουλάει περίπου τα μισά αυτοκίνητα της μόνο σε αυτές τις δύο αγορές και αποκάλυψε μια σημαντική ανατροπή στη στρατηγική της για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μπλουμ δήλωσε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι οι σκέψεις γύρω από ένα πιθανό εργοστάσιο της Audi στις ΗΠΑ εξαρτώνται από την πιθανή ουσιαστική οικονομική υποστήριξη από την Ουάσινγκτον.

Ενώ η μάρκα Porsche δεν αναμενόταν να αναπτυχθεί στην Κίνα, είπε ότι η τοπική παραγωγή στον ευρύτερο όμιλο Volkswagen ήταν εφικτή και ένα μοντέλο Porsche ειδικά κατασκευασμένο για την κινεζική αγορά θα μπορούσε να έχει νόημα κάποια μέρα.

Ο όμιλος Volkswagen, ανακηρύχθηκε το 2024 η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις. Διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατατάχθηκε 11η στη λίστα Fortune Global 500 του 2024 με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Το 2024, ο όμιλος Volkswagen ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο σε έσοδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο Όμιλος Volkswagen ανέφερε ότι παρέδωσε περίπου 50% περισσότερα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως, με τις παγκόσμιες παραδόσεις να αυξάνονται συνολικά πάνω από 1%.