ΧΑ: «Ακροβασία» στις 2.100 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Με εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, σε μια εβδομάδα κατά την οποία το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και την προγραμματισμένη για την Τετάρτη απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Όπως επισημαίνει η Berenberg, το πρωί της Δευτέρας, οι αγορές προεξοφλούν μια ακόμη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με πιθανότητα περίπου 92%. Τονίζει επίσης ότι την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα δημοσιεύσει την τριμηνιαία «Περίληψη Οικονομικών Προβλέψεων» (SEP) ενώ την Τετάρτη οι επενδυτές θα επικεντρωθούν και στην ομιλία της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Εντός συνόρων, παρά το γεγονός ότι ο τζίρος το αμέσως προηγούμενο διάστημα ήταν χαμηλότερος σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, «ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει απτόητος να πολιορκεί την ιδιαίτερα σημαντική ζώνη των 2.115-2.125 μονάδων, όπου μια ισχυρή κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει νέα ανοδική τάση» σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance.

Μεταξύ άλλων, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι σε τεχνικό επίπεδο, «η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοδική πολιορκία μετά την τετράμηνη συσσώρευση, με την εποχικότητα να βοηθά τη ψυχολογία, όπως συνηθίζεται λόγω του end-year rally και του January Effect». Οι αναλυτές της Fast Finance εξηγούν πως, αν η ζώνη των 2.115–2.125 μονάδων κατοχυρωθεί σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, τότε δύσκολα το υψηλό έτους στις 2135 μονάδες θα αποτελέσει εμπόδιο, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς τις 2.250 μονάδες και -μεσοπρόθεσμα- αυξάνονται οι πιθανότητες να αφήσουμε οριστικά πίσω το επίπεδο των 2000 μονάδων.

«Σε πιο μακρινό ορίζοντα, και εφόσον επιβεβαιωθούν οι τεχνικές ενδείξεις, μπορεί να οραματιστεί κανείς κίνηση ακόμη και προς τις 2.800 μονάδες μέσα στο 2026 — αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Καλό είναι η αγορά να παρακολουθείται βήμα προς βήμα. Τέλος, το 2026 φαίνεται ότι μπορεί να αναδυθούν τάσεις και σε τίτλους μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που θα διευρύνει την επενδυτική βάση της αγοράς» σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Στο ταμπλό, λίγο μετά τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.106,95 μονάδες με μικρά κέρδη 0,11%, έχοντας αλλάξει πρόσημο ήδη 5 φορές και έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί οριακά έως τις 2.098 μονάδες.

Παρόμοια η διακύμανση και για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύεται 0,55% στις 2.365,37 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 33 που υποχωρούν και 53 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 23,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,77 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.