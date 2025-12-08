Η Greenvolt Next παρέδωσε φωτοβολταϊκό πάρκο 4 MW για τη Sanofi στην Ιρλανδία

Η Greenvolt Next σχεδίασε και παρέδωσε το φωτοβολταϊκό πάρκο 4 MW, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 5.700 πάνελ και 10 μετατροπείς.

Την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 4 MW για τη Sanofi, ολοκλήρωσε η Greenvolt Next, μέλος του ομίλου Greenvolt.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο, πλέον σε λειτουργία στο εργοστάσιο της Sanofi στο Waterford, διαμορφώθηκε μέσω Σύμβασης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), χωρίς καμία αρχική επένδυση από την εταιρεία, επιτρέποντάς της να αποκτήσει πρόσβαση σε ανανεώσιμη ενέργεια σε σταθερή και προβλέψιμη τιμή, ενώ παράλληλα απολαμβάνει μακροχρόνια λειτουργική ασφάλεια.

Το έργο εγκαινιάστηκε επίσημα σε τελετή με την παρουσία της Υπουργού Mary Butler, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων που επιταχύνουν τη μετάβαση της Ιρλανδίας σε καθαρή ενέργεια. Η Sanofi, που δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, αναπτύσσει και παράγει λύσεις υγειονομικής περίθαλψης σε τομείς όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, σκλήρυνση κατά πλάκας και εμβόλια, με το εργοστάσιο του Waterford να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητές της.

Η Greenvolt Next σχεδίασε και παρέδωσε το φωτοβολταϊκό πάρκο 4 MW, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 5.700 πάνελ και 10 μετατροπείς. Η εγκατάσταση θα παράγει περίπου 3,2 GWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας περίπου το 20% των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου και αποτρέποντας την εκπομπή 950 τόνων CO₂ ετησίως. Η μείωση αυτή των εκπομπών ενισχύει άμεσα τη διεθνή περιβαλλοντική στρατηγική της Sanofi, ενώ αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο του εργοστασίου του Waterford στην κλιματική δράση στον ιρλανδικό φαρμακευτικό τομέα.

Η παράδοση ολοκληρώθηκε σε διάστημα τεσσάρων μηνών, με την κινητοποίηση ομάδας περισσότερων από 100 επαγγελματιών σε τομείς σχεδιασμού, μηχανικής και εγκατάστασης. Η Greenvolt Next θα λειτουργεί και θα συντηρεί τη μονάδα για 20 χρόνια, εξασφαλίζοντας απόδοση, ασφάλεια και αξιοπιστία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Το έργο ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου, επιτρέποντάς του να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να παράγει υψηλής ποιότητας φάρμακα με βιώσιμο τρόπο.

Η Υπουργός Mary Butler δήλωσε: «Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμη υποδομή στο Waterford. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε έξυπνες ενεργειακές λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Τέτοιες τοπικές επενδύσεις σε ανανεώσιμη ενέργεια έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των εθνικών μας δεσμεύσεων και των κλιματικών στόχων. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκα από την ομάδα που ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας στη Sanofi – η ενέργεια και ο ενθουσιασμός τους είναι πραγματικά ενθαρρυντικά. Θέτει ένα πρότυπο για τους υπόλοιπους, έχοντας μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας αυτού του είδους στην καρδιά της πόλης μας».

Ο João Manso Neto, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Greenvolt, τόνισε: «Αυτό το έργο αντανακλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνει μια εταιρεία όπως η Sanofi, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, τόσο στην Ιρλανδία όσο και σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε δημιουργήσει ισχυρό ιστορικό σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του φαρμακευτικού, ο οποίος, λόγω των σημαντικών ενεργειακών του αναγκών, υιοθετεί ολοένα και περισσότερο την παραγωγή ενέργειας στον χώρο του ως στρατηγικό πυλώνα για την αποανθρακοποίηση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

Ο Cian O Brien, Υπεύθυνος του εργοστασίου της Sanofi στην Ιρλανδία, δήλωσε: «Η παραγωγή της δικής μας ανανεώσιμης ενέργειας στον χώρο μας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητάς μας, με στόχο μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2045 και πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Με την τεχνογνωσία της Greenvolt Next στην Ιρλανδία για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η δική μας, θα μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας από το δίκτυο, παράγοντας κάθε χρόνο το 20% της ενέργειάς μας στον χώρο μας».

