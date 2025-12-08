Deal Prodea - Παπαλέκα για ακίνητα, Πύργο Πειραιά, Porto Paros Resort και γραφεία στη Ρώμη

Στα πωλητήρια και το 80,48% κτιρίου γραφείων στη Ρώμη έναντι 46 εκατ. ευρώ, ενώ η Prodea απέκτησε το 100% του ξενοδοχείου Porto Paros Resort.

Στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας €676 εκατ. ευρώ (κατά την 30.06.2025), μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής Milora Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Milora») στην VYP Group Ltd («VYP»), μέλος του ομίλου Yoda Plc, του Γιάννη Παπαλέκα, προχώρησε η Prodea.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η εισηγμένη απέκτησε το 30% της MHV Bluekey One Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Bluekey One»), ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο. Σημειώνεται ότι η Prodea, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality, Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη το 70% της Bluekey One.

Ως εκ τούτου, μέσω του ευρύτερου ομίλου της, κατέχει πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προχωρήσει στην ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30%, στην Piraeus Tower A.E., ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, στην VYP, με υποκείμενη αξία του ακινήτου €107 εκατ. (σε 100% βάση).

Τέλος, η Prodea διέθεσε τη συμμετοχή της, ποσοστού 80,48%, στο Ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων lntracento - Fondo Comune di lnvestimento Alternative lmmobiliare di Tipo Chiuso Riservato (“lntracento”), ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας (κατά την 30.06.2025) €46 εκατ.. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Εταιρείας να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας (hospitality) και των logistics.