Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Deal Prodea - Παπαλέκα για ακίνητα, Πύργο Πειραιά, Porto Paros Resort και γραφεία στη Ρώμη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Deal Prodea - Παπαλέκα για ακίνητα, Πύργο Πειραιά, Porto Paros Resort και γραφεία στη Ρώμη
Στα πωλητήρια και το 80,48% κτιρίου γραφείων στη Ρώμη έναντι 46 εκατ. ευρώ, ενώ η Prodea απέκτησε το 100% του ξενοδοχείου Porto Paros Resort.

Στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας €676 εκατ. ευρώ (κατά την 30.06.2025), μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής Milora Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Milora») στην VYP Group Ltd («VYP»), μέλος του ομίλου Yoda Plc, του Γιάννη Παπαλέκα, προχώρησε η Prodea.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η εισηγμένη απέκτησε το 30% της MHV Bluekey One Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Bluekey One»), ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο. Σημειώνεται ότι η Prodea, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality, Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη το 70% της Bluekey One.

Ως εκ τούτου, μέσω του ευρύτερου ομίλου της, κατέχει πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προχωρήσει στην ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30%, στην Piraeus Tower A.E., ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, στην VYP, με υποκείμενη αξία του ακινήτου €107 εκατ. (σε 100% βάση).

Τέλος, η Prodea διέθεσε τη συμμετοχή της, ποσοστού 80,48%, στο Ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων lntracento - Fondo Comune di lnvestimento Alternative lmmobiliare di Tipo Chiuso Riservato (“lntracento”), ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας (κατά την 30.06.2025) €46 εκατ.. Όλες οι παραπάνω συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Εταιρείας να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας (hospitality) και των logistics.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

tags:
Prodea
Ακίνητα (real estate)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider