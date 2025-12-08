Briq Properties: Πούλησε ακίνητο έναντι 4 εκατ. ευρώ στον Βόλο

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επιπλέον, την 27η Νοεμβρίου 2025 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση ισογείου καταστήματος στην Αθήνα έναντι 808.000 ευρώ.

Στην πώληση πενταώροφου κτηρίου μικτής χρήσης στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 18 και Ερμού στον Βόλο Μαγνησίας συνολικής επιφάνειας 1.033,25 τ.μ. προχώρησε η Briq Properties την 4η Δεκεμβρίου.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η τιμή πώλησης ανήλθε στα 4 εκατ. ευρώ, 13% υψηλότερη από την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου της 30.06.2025.

Επιπλέον, την 27η Νοεμβρίου 2025 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση ισογείου καταστήματος (με πατάρι και υπόγεια αποθήκη) συνολικής επιφανείας 490,79 τ.μ. , επί της οδού Αχιλλέως 2-4 και Πλατείας Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Η τιμή πώλησης ανήλθε σε 808.000 ευρώ, 13% υψηλότερη από την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου της 30.06.2025.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε σχετικά: «Η BriQ Properties συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της μέσω πωλήσεων που αποφέρουν σημαντικές υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε τομείς που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, όπως είναι οι αναπτύξεις ακινήτων».

