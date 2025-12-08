ΟΗΕ: Μειώνει στο μισό τον προϋπολογισμό για ανθρωπιστική βοήθεια εν μέσω κρίσεων

Η χρηματοδότηση σε χαμηλό άνω της δεκαετίας. Το νέο «καμπανάκι» από τον ΟΗΕ ενώ βαθαίνουν τα δεινά της ανθρωπότητας.

Ο ΟΗΕ επέκρινε σήμερα «την απάθεια» του κόσμου μπροστά στα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη κάνοντας έκκληση για τη συγκέντρωση πόρων για το 2026, ζητώντας το μισό ποσό από αυτό που ήλπιζε να συγκεντρώσει φέτος, σε μια περίοδο που οι ανθρωπιστικές ανάγκες δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο μεγάλες.

«Είναι μια εποχή βιαιότητας, ατιμωρησίας και αδιαφορίας», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ καταγγέλλοντας «τη θηριωδία και την ένταση των φόνων», «την πλήρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου» και «τα τρομακτικά επίπεδα σεξουαλικής βίας».

«Μια εποχή στην οποία η αίσθησή μας της επιβίωσης έχει μουδιάσει από περισπασμούς και έχει υπονομευθεί από την απάθεια, στην οποία αφιερώνουμε περισσότερη ενέργεια και χρήματα για να βρούμε νέους τρόπους να αλληλοσκοτωθούμε, ενώ παράλληλα καταστρέφουμε τα μέσα που έχουν κερδηθεί με δυσκολία προκειμένου να μας προστατεύουν από τα χειρότερα ένστικτά μας, στην οποία οι πολιτικοί καυχιούνται ότι μειώνουν τη βοήθεια», τόνισε ο Φλέτσερ.

Σε ένα πλαίσιο δραστικών περικοπών της διεθνούς βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ μείωσε τις φιλοδοξίες του, ζητώντας μόνο 23 δισεκ. δολάρια προκειμένου να σώσει τουλάχιστον 87 εκατ. ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο.

Αυτό το σχέδιο «απόλυτης προτεραιότητας», το οποίο περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ανθρωπιστικού συστήματος, «βασίζεται σε αφόρητες επιλογές ζωής ή θανάτου», σχολίασε ο Τομ Φλέτσερ, ελπίζοντας ότι έχοντας πάρει αυτές τις «δύσκολες αποφάσεις που μας ενθάρρυναν να πάρουμε» θα πείσει τους Αμερικανούς να συμβάλλουν περισσότερο.

Ωστόσο ο ΟΗΕ τονίζει ότι περίπου 240 εκατομμύρια άνθρωποι –θύματα πολέμων, επιδημιών, σεισμών ή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής—έχουν επείγουσα ανάγκη σε όλο τον κόσμο και σημειώνει ότι θα προσπαθήσει να υποστηρίξει 135 εκατομμύρια από αυτούς τ0 2026 -- στη Γάζα, το Σουδάν, την Αϊτή, τη Μιανμάρ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή την Ουκρανία—με κόστος 33 δισεκ. δολάρια, εφόσον διαθέτει τους πόρους.

«Χαμηλότερο δεκαετίας»

Το 2025 ο ΟΗΕ είχε απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση περισσότερων από 45 δισεκ. δολαρίων, όμως τελικά συγκέντρωσε λίγα περισσότερα από 12 δισεκ. δολάρια, το «χαμηλότερο ποσό εδώ και μία δεκαετία». Με αυτό κάλυψε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των ανθρωπιστικών αναγκών στον κόσμο καταφέρνοντας να προσφέρει βοήθεια μόνο σε 98 εκατ. ανθρώπους, 25 εκατ. λιγότερους σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ παρέμειναν το 2025 ο μεγαλύτερος δωρητής παγκοσμίως, με τη συνεισφορά τους όμως να σημειώνει κατακόρυφη πτώση: από 11 δισεκ. το 2024 σε μόνο 2,7 δισεκ. το 2025.

Η μεγαλύτερη έκκληση για το 2026, ύψους 4,1 δισεκ. δολαρίων, αφορά τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκειμένου ο ΟΗΕ να μπορέσει να βοηθήσει 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Για το Σουδάν ζητεί 2,9 δισεκ. δολάρια για να βοηθήσει 20 εκατ. ανθρώπους, την ώρα που ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω του εμφύλιου πολέμου δεν σταματά να αυξάνει.

Εξάλλου ο ΟΗΕ θα αρχίσει να χτυπά τις πόρτες των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο τις επόμενες 87 ημέρες, μία ημέρα για κάθε εκατομμύριο ζωές που πρέπει να σωθούν.

Και αν εξακολουθήσει να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό, ο Φλέτσερ σκοπεύει να προχωρήσει σε μια ευρύτερη εκστρατεία προς την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, οι οποίοι πιστεύει ότι λαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες που υπερεκτιμούν το μερίδιο των φόρων τους που διατίθεται για εξωτερική βοήθεια.

«Ζητάμε μόνο λίγο πάνω από το 1% των χρημάτων που ο κόσμος δαπανά για όπλα και αμυντικά προγράμματα. Δεν ζητώ από τους ανθρώπους να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα νοσοκομείο στο Μπρούκλιν ή ένα νοσοκομείο στην Κανταχάρ. Ζητώ από τον κόσμο να ξοδεύει λιγότερα για την άμυνα και περισσότερα για την ανθρωπιστική βοήθεια», τόνισε ο Φλέτσερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ