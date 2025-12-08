Ικτίνος: Υπογραφή συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής ΙΔΕΗ

Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΑΒΕΤΕ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ.

Στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΑΒΕΤΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προχώρησε η Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της θυγατρικής ΙΔΕΗ ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΙΔΕΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα στη λειτουργία αιολικού πάρκου στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Νικηφόρου, Νομού Δράμας, εγκατεστημένης ισχύος 22 MW.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 8.300.000 ευρώ και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η συναλλαγή συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και εντάσσεται στη στρατηγική εστίασής της στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες, σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.