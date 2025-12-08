ΕΒΕΑ: Υπενθύμιση προς επιχειρήσεις για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων προς το ΓΕΜΗ έως 31/12

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή της επιβολής προστίμων, το ΕΒΕΑ καλεί τις επιχειρήσεις να προβούν άμεσα στον έλεγχο και την τακτοποίηση τυχόν παραβάσεων.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) εφιστά την προσοχή των μελών του στην καταληκτική προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων δημοσιότητας προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Όπως σημειώνει το επιμελητήριο, σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του, η προθεσμία αυτή είναι καθοριστική, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 46982/2025), η οποία καθορίζει τα κριτήρια και το ύψος των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) για τη μη συμμόρφωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή της επιβολής προστίμων, η διοίκηση του ΕΒΕΑ καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη που τελούν σε αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29 του Ν. 4919/2022) να προβούν άμεσα στον έλεγχο και την τακτοποίηση τυχόν παραβάσεων.

Οι βασικές παραβάσεις που οδηγούν σε αναστολή είναι:

1. Μη έγκαιρη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Παραμονή χωρίς νόμιμη διοίκηση ή εκκαθαριστές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

3. Αναστολή ή απενεργοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

4. Μη δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης εντός ενός έτους.

5. Μη πιστοποίηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου εντός των νομίμων προθεσμιών.

Εφόσον συντρέχει έστω και μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι εταιρείες καλούνται να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την άρση της αναστολής και την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους στο Γ.Ε.ΜΗ., πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των προστίμων θα διαφοροποιείται ανά νομική μορφή και παράβαση, και θα επιβάλλονται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων. Το ΕΒΕΑ υπογραμμίζει ότι παραμένει στη διάθεση των επιχειρήσεων-μελών του, για οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση.