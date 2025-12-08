Ομόλογο Aktor 140 εκατ. ευρώ: Στο 4,7-5% το εύρος απόδοσης

Η δημόσια προσφορά θα λάβει χώρα από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Όλη η ανακοίνωση της Aktor.

Στο 4,7% - 5% διαμορφώνεται το εύρος της απόδοσης για το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ όπως ανακοίνωσε η Aktor. Η δημόσια προσφορά θα λάβει χώρα από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, με τον τίτλο να εισάγεται στη συνέχεια προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το «Επιτόκιο), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»),το οποίο θα τηρηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές. Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 03.12.2025, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς. Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το Επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά. Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Επισημαίνεται ότι με την από 28.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59 - 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ (η «‘Έκδοση»), συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως Ευρώ εκατόν σαράντα εκατομμύρια (€140.000.000), διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), με ελάχιστο ποσό έκδοσης Ευρώ ενενήντα εκατομμύρια (€90.000.000), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, στον οποίο η Εταιρεία θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

(γ) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

(δ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία,

(ε) ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών και το (σταθερό) επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (εφεξής το «Η.Δ.Τ.») του Χ.Α. την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,

(στ) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και

(ζ) να διορισθεί η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ ενενήντα εκατομμυρίων (€90.000.000,00),η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.