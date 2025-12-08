Ενοίκια της τάξης των 5, 10, 20 και 30 ευρώ το μήνα αποκάλυψε η επιστροφή ενός ενοικίου. Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σαρωτικούς ελέγχους στα μισθωτήρια συμβόλαια με εμφανώς υποτιμημένα ενοίκια ξεκινά η ΑΑΔΕ, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων περιπτώσεων που δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Το σχέδιο ενεργοποιείται στις αρχές του νέου έτους, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 από φορολογούμενους που είχαν δηλώσει λανθασμένα μισθώματα και κατέληξαν να λάβουν μικρότερη επιστροφή.

Ποιοι θα ελεγχθούν

Στον πυρήνα των διασταυρώσεων βρίσκονται μισθωτήρια που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ μέσω τραπεζών, παρόχων ενέργειας και άλλων φορέων. Η ΑΑΔΕ θα «ξεψαχνίσει» δηλωθέντα μισθώματα που δεν δικαιολογούνται από το κόστος διαβίωσης των ενοικιαστών, αλλά και περιπτώσεις όπου το ποσό έχει τεχνητά συμπιεστεί.

Πρόκειται για μισθώσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές φαίνεται να συμφώνησαν «κάτω από το τραπέζι» υψηλότερο μίσθωμα, καταχωρίζοντας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ένα χαμηλότερο ποσό για να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων στελεχών, σήμερα υπάρχουν χιλιάδες μισθώσεις οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε εμφανίζουν ενοίκια που δεν ανταποκρίνονται σε καμία πραγματικότητα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση διαμερίσματος 107 τ.μ. στα Χανιά που εμφανίστηκε με μίσθωμα… 5 ευρώ τον μήνα. Παρόμοια περιστατικά εντοπίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας:

10 ευρώ για 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο

20 ευρώ για 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη

25 ευρώ για 62 τ.μ. στο Γαλάτσι

Τα στοιχεία από την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για «μαύρα» μισθώματα. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ οι 630.000 εμφανίζουν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% δηλώνει ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, ποσοστό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σημερινή πραγματικότητα της στεγαστικής κρίσης και της ανόδου των τιμών κατοικίας.

Τι αλλάζει από την Πρωτοχρονιά

Με στόχο τον εντοπισμό «μαύρων» μισθώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι με αυτό το μέτρο δεν θα εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή με τα «μαύρα» ενοίκια αλλά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα βοηθήσει στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Όσοι δεν θα καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα μένουν εκτός επιδότησης, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα ενώ οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα χάνουν την έκπτωση της δαπάνης.