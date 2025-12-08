Goldman Sachs για Κίνα: Αναβαθμίζει την πρόβλεψη για ανάπτυξη - Στο 5%

Καθώς το 2025 τελειώνει, μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών και οικονομικών φορέων αναβαθμίζει τις προβλέψεις τους σχετικά με την κινεζική οικονομία.

Σε ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 προχώρησε η Goldman Sachs από το 4,9% στο 5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για την επόμενη διετία.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών οργανισμών και οικονομικών φορέων αναβαθμίζει τις προβλέψεις τους σχετικά με την κινεζική οικονομία.

Έτσι, ενώ αναγνωρίζουν αστάθειες στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικές τριβές, οι οίκοι πιστεύουν ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τα αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής, αλλά και ο δομικός εκσυγχρονισμός θα διατηρήσουν τη δυναμική ανάπτυξης της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη.