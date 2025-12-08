Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ: Από σήμερα οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία

Ξεκινώντας από τον Πειραιά πρόκειται να καταργηθεί πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων, έπειτα από επτά δεκαετίες παρουσίας.

Από τη Δευτέρα οι γραμμές 17 και 20 των τρόλεϊ αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς από την Κυριακή (7/12) ξεκίνησε η διαδικασία απόσυρσης από την ακτή Μιαούλη στον Πειραιά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έπειτα από επτά δεκαετίες παρουσίας πρόκειται να καταργηθεί πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια την οποία έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες ανά τις δεκαετίες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία», τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Θα φέρει οικονομία στον πολίτη, θα φέρει οικονομία στο ελληνικό κράτος, θα φέρει έναν εκσυγχρονισμό, και θα φέρει και μία αισθητική αναβάθμιση της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.



«Ένα ηλεκτρικό λεωφορείο σε οκτώ χρόνια μαξ, θα κοστίσει 100.000 το κάθε όχημα συν την αγορά του, για να αντικαταστήσεις τις μπαταρίες. Ένα τρόλεϊ θα το έχεις για 24 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε», επισημαίνει ο Γιώργος Γιολδάσης, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στα Τρόλεϊ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ το κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε τρόλεϊ ανέρχεται σε 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιστοιχεί σε μόλις 2,5 ευρώ.

Από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προκύψει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους πάνω από 50% ενώ παράλληλα θα εξοικονομηθούν 20.000.000 ευρώ από το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου.

Μετά από την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, θα μπορεί το τραμ να φτάνει στον τερματικό του σταθμό, ακριβώς έξω από το λιμάνι.