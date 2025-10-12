Bloomberg: Τραμπ και Βανς ανοίγουν την πόρτα για συμφωνία με την Κίνα

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την Κυριακή ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Κίνα για την καταστολή των νέων εμπορικών εντάσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι στις εξαγωγές που ανακοίνωσε το Πεκίνο αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις συνομιλίες.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει τον δρόμο της λογικής» στην τελευταία κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ έχει μεγαλύτερη επιρροή εάν η διαμάχη συνεχιστεί.

Ο Τραμπ αργότερα δημοσίευσε μια δήλωση που υπαινίχθηκε μια πιθανή εκτροπή του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ενώ παράλληλα απείλησε συγκαλυμμένα ότι ένας πλήρης εμπορικός πόλεμος θα πλήγωνε την Κίνα.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο σεβαστός Πρόεδρος Σι μόλις είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!!!» έγραψε στο Truth Social.

Τα σχόλια του Τραμπ και του Βανς υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συνεχίσουν την πίεση στην Κίνα να αντιστρέψει τις πιο πρόσφατες εμπορικές της κινήσεις, ενώ προσπαθούν να καθησυχάσουν τις τρομαγμένες αγορές ότι μια κλιμάκωση οφθαλμού αντί οφθαλμού δεν είναι αναπόφευκτη, τονίζει το Bloomberg.

Οι μετοχές, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα δέχτηκαν πλήγμα την Παρασκευή από την έξαρση της έντασης, η οποία πυροδοτήθηκε από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ που απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων εμπορικών μέτρων από την Κίνα. Ο Βανς το χαρακτήρισε ως μια συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση.

«Θα είναι ένας ντελικάτος χορός και πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα αντιδράσουν οι Κινέζοι», δήλωσε ο Βανς στην εκπομπή του Fox News. «Αν απαντήσουν με πολύ επιθετικό τρόπο, σας εγγυώμαι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πολύ περισσότερα χαρτιά από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αν, ωστόσο, είναι πρόθυμοι να είναι λογικοί», είπε, τότε και οι ΗΠΑ θα το κάνουν.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να τις απειλούν με υψηλότερους δασμούς και προέτρεψε για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την επίλυση εκκρεμών εμπορικών ζητημάτων.

Οι εντάσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα όταν η Κίνα ανακοίνωσε νέους ελέγχους στις εξαγωγές και άλλα μέτρα - αν και ορισμένα δεν τίθενται σε ισχύ μέχρι τον Νοέμβριο ή ενδέχεται να μην εφαρμόζονται ευρέως.

«Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ σαφές σε όλους ότι αυτή η αρπαγή εξουσίας από τους Κινέζους δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, στο Fox News.

Ένας προφανώς εξοργισμένος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα προσθέσει δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και θα περιορίσει ορισμένες εξαγωγές λογισμικού των ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σταματήσει τις αποστολές εξαρτημάτων αεροσκαφών. Αλλά ο Τραμπ είπε επίσης ότι επέλεξε μία ημερομηνία του Νοεμβρίου για τις διαπραγματεύσεις.

«Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Γι' αυτό το λόγο όρισα την 1η Νοεμβρίου. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Ο Γκριρ επεσήμανε αυτή την προθεσμία ως λόγο ελπίδας ότι η αναταραχή στην αγορά θα καταλαγιάσει αυτή την εβδομάδα.

«Νομίζω ότι είναι φυσιολογική αντίδραση για τις αγορές να έχουν κάποια ανησυχία», είπε ο Γκριρ. «Αυτά τα μέτρα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Έχουν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε τις αγορές να ηρεμούν την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς θα δουν τα πράγματα να ηρεμούν, όπως ελπίζουμε» πρόσθεσε.

Ο Βανς, ο οποίος δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ το Σάββατο και την Κυριακή, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «εκτιμά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τον Σι», αλλά πρόσθεσε: «Έχουμε μεγάλη επιρροή. Και η ελπίδα μου, και γνωρίζω την ελπίδα του προέδρου, είναι να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιρροή».

Πρόσθεσε ότι η καλή σχέση απειλείται «αν οι Κινέζοι ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι αποκοπής ολόκληρου του κόσμου από την πρόσβαση σε ορισμένα από τα αγαθά που παράγουν».

Ο Γκριρ την Κυριακή επικαλέστηκε διατύπωση στην ανακοίνωση του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου που ανέφερε ότι οι έλεγχοι των εξαγωγών δεν είναι το ίδιο με την απαγόρευση των εξαγωγών.

«Προφανώς, οι Κινέζοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν ξεπεράσει κατάφωρα τα όρια του τι είναι αποδεκτό», είπε.

«Θα μάθουμε πολλά τις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το αν η Κίνα θέλει να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο μαζί μας ή αν θέλει πραγματικά να είναι λογική. Ελπίζω να επιλέξουν τον δρόμο της λογικής», δήλωσε ο Βανς.