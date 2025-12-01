Πρότυπο κοινοτικό κέντρο και πρόγραμμα για εφήβους και νέους που αυτοτραυματίζονται αποκτά η Ελλάδα

Η νέα μοναδική στο είδος της δομή και το πρόγραμμα αποτελούν συνεργασία του Υπ. Υγείας, της UNICEF και του ΕΚΠΑ. Το κέντρο λειτουργεί στην Α’ ψυχιατρική κλινική του ΕΚΠΑ

Με τον αυτοτραυματισμό των νέων να λαμβάνει διεθνώς και στην Ελλάδα ανησυχητικές διαστάσεις και σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική μελέτη να αφορά 1 στους 6 εφήβους με τα ποσοστά στα κορίτσια να είναι δυστυχώς υπερδιπλάσια, η Ελλάδα πρωτοπορεί αποκτώντας το πρώτο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.

Το κοινοτικό κέντρο λειτουργεί στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και μαζί υλοποιείται το πρόγραμμα «ΡΙΣΠΕΚΤ στη δύναμή σου!» (Αντιμετωπίζουμε μαζί τον αυτοτραυματισμό εφήβων και νέων).

Το νέο κέντρο και το πρόγραμμα υλοποιούνται στο πλαίσιο της εθνικής δράσης προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας και αποτελούν καρπό της συνεργασίας του υπουργείου Υγείας με την UNICEF και το ΕΚΠΑ, με χρηματοδότηση με πόρους του ταμείου ανάκαμψης.

«Οι υπηρεσίες του κέντρου και του προγράμματος είναι δωρεάν και ήρθαν για να μείνουν» ξεκαθαρίζει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους θα συνεχιστούν και όταν ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με βάση τα στοιχεία πρόσφατης πανελλαδικής μελέτης το 17,6% των εφήβων και νέων ηλικίας 17-24 ετών έχει αυτοτραυματιστεί έστω και μια φορά ενώ μαζί με τα «ναι» αν προσθέσουμε και τα «μάλλον» ( που σημαίνει ότι το δοκίμασαν αλλά δεν το «ονομάτισαν») τότε το ποσοστό φτάνει στο 29,7%, με τα κορίτσια να καταγράφουν υπερδιπλάσια σκορ. Μόνο 1 στους 5 γονείς δυστυχώς ξέρει ότι το παιδί του έχει αυτοτραυματιστεί. Η εικόνα που αποτυπώνεται στην έρευνα αντιπροσωπεύει ουσιαστικά έναν πληθυσμό στην Ελλάδα 1.380.000 εφήβων και νέων.

Που λειτουργεί το κέντρο

Επικεφαλής του νέου προτύπου κέντρο πρόληψης και αντιμετώπισης του αυτοτραυματισμού στους εφήβους και τους νέους είναι ο ψυχίατρος Γιάννης Μαλογιάννης,Υπεύθυνος του κέντρου ψυχοθεραπειών στο Αιγινήτειο νοσοκομείο. Το ίδιο το κέντρο σαν δομή θα λειτουργεί σε ένα κτίριο στο Παγκράτι αλλά υπάγεται απευθείας στην Α πανεπιστημιακή κλινική ψυχιατρική κλινική του Αιγινήτειου.

Η έρευνα που έγινε στην Ελλάδα απέδειξε ότι ο αυτοτραυματισμός σαν έννοια είναι γνωστός στο 89% των παιδιών, με τα περισσότερα να ενημερώνονται γι’ αυτό μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως τα social ίδια ενώ είναι άγνωστος σε αρκετούς γονείς.

Η κορύφωση των περιστατικών γίνεται κοντά στις ηλικίες 15 έως 18 χρονών ωστόσο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το ότι υπάρχουν παιδιά ηλικίας 10 ετών και 11 ετών που επίσης αυτοτραυματίζονται και τα ευρήματα των μελετών δείχνουν ότι οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζουν μετά σοβαρότατα προβλήματα και με την επαγγελματική τους αποκατάσταση και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στις σπουδές όπως και στο σχολείο αν ο αυτοτραυματισμός συμβεί σε σχολική ηλικία. Επίσης υπάρχει ένα ακόμα ανησυχητικό εύρημα, ότι στα κορίτσια το ποσοστό των εφήβων που μπορεί να αυτοτραυματιστούν έως και πέντε φορές είναι υψηλό καθώς αγγίζει το 35%.

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των νέων

Παράλληλα έχει έρθει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη UNICEF το πρόγραμμα Triple P (positive parenting program) για την ψυχική ενδυνάμωση της οικογένειας και των παιδιών μέσω της συμβουλευτικής των γονέων το οποίο θυμίζει τις σχολές γονέων σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο και αφορά παιδιά ενός έως 12 ετών, εφήβους 12 έως 16 ετών και ειδικές περιπτώσεις. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί 63 επαγγελματίες υγείας και έχουν ήδη συμμετάσχει 497 γονείς σε Αττική Θεσσαλονίκη Ιωάννινα Μυτιλήνη Πάτρα Καλαμάτα Κέρκυρα Αμφιλοχία Αλεξανδρούπολη και Πάργα. Ο άμεσος στόχος είναι να συμμετάσχουν 4000 γονείς με την αναπληρώτρια υπουργό υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη να τονίζει ότι «δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες παρά μόνο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις».

Οι πραγματικές οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθεμία είναι μοναδική και ουσιαστικά δεν υπάρχει και μέση οικογένεια διότι στην κάθε οικογένεια οι ισορροπίες και οι δυσκολίες διαφέρουν και ο στόχος είναι τα παιδιά, που σήμερα βομβαρδίζονται από πρότυπα τελειότητας μέσα από τα social media και ζουν σε ένα πολύ δυσκολότερο περιβάλλον από αυτό που μεγαλώσαμε εμείς οι γονείς τους, να μπορούν να βρουν στήριξη.