Ουκρανία: Ψάχνει 1 δισ. ευρώ έξτρα για την αγορά αμερικανικών όπλων μέχρι το τέλος του έτους

Περίπου 1 δισ. ευρώ, πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότηση, αναζητά η Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους για τη χρηματοδότηση αγοράς όπλων από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Περίπου 1 δισ. ευρώ, πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότηση, αναζητά η Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους για τη χρηματοδότηση αγοράς όπλων από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές από τους συμμάχους, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) χωρίς διακοπή», δήλωσε η Αλιόνα Γκέτμαντσουκ, στο Bloomberg News, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τις αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Ολλανδία θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών F-16, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Βρέκελμανς πριν από μια συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν καθυστερήσει να δεσμευτούν στην πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, αφού η αμερικανική κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή η απροθυμία έχει αυξηθεί μόνο αφότου η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε από τις τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων που φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία, όπως τονίζει το Bloomberg.

Η πρόταση αναθεωρήθηκε για να γίνει πιο αποδεκτή στο Κίεβο στις συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και των διαπραγματευτών των ΗΠΑ στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά την Κυριακή στη Φλόριντα για συζητήσεις, τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε παραγωγικές, αν και δεν υπήρξε τελική πρόοδος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φιλοξένησε τη συνάντηση, ταξιδεύει για συνομιλίες στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «δεν πρέπει να εκληφθούν ως σήμα για την εγκατάλειψη της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της πίεσης προς τη Ρωσία, το αντίθετο», δήλωσε η Γκέτμαντσουκ.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την αξιοποίηση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, μια απόφαση που είναι πιθανό να ληφθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

«Οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να καταρτίσουν το δικό τους σχέδιο», τόνισε.