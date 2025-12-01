Τσάπαλος για επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση των πολιτών από Τρίτη μέσω 1521

Σε περίπτωση που νοικιάστηκαν περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο έτος, τα ενοίκια δηλώνονται ξεχωριστά.

Περίπου 30.000 πολίτες δεν έχουν λάβει την επιστροφή ενοικίου επειδή δεν είχαν δηλώσει IBAN ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ΕΡΤnews. Το κύριο λάθος, όπως εξήγησε, αφορά τη συμπλήρωση του πεδίου στο Ε1 όπου οι ενοικιαστές δήλωσαν το μηνιαίο ποσό αντί για το ετήσιο, με αποτέλεσμα να εισπράξουν μόνο το 1/12 του ποσού που δικαιούνταν.

Η διαδικασία αφορά τόσο τα μισθώματα για κύρια κατοικία (κωδικοί 811-816) όσο και για φοιτητική κατοικία (κωδικοί 817-822). Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν μόνο τα ποσά που έχουν πραγματικά καταβάλει, το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, τον αριθμό μισθωτηρίου και τον αριθμό παροχής ρεύματος. Σε περίπτωση που νοικιάστηκαν περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο έτος, τα ενοίκια δηλώνονται ξεχωριστά.

Οι προθεσμίες για την καταβολή της επιστροφής είναι:

Τροποποιητικές δηλώσεις έως 12 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου 2025 Τροποποιητικές δηλώσεις έως 30 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 15 Ιανουαρίου 2026

Εκπρόσωποι του ΥΠΕΘΟ και της ΑΑΔΕ τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών έχει γίνει κανονικά, αλλά σημειώθηκαν μεμονωμένα λάθη λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των κωδικών Ε1. Ο μέσος όρος των ενοικίων για το 2024 κυμαίνεται γύρω στα 245–255 ευρώ, ενώ για το 2025 καταγράφεται αυξητική τάση. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ καλώντας στο 1521 ή αποστέλλοντας γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr, επιλέγοντας: