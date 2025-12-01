Κοπεγχάγη: Ανακαλύπτοντας μια παραμυθένια πόλη

Η δανέζικη πρωτεύουσα είναι μια συναρπαστική εμπειρία για κάθε ταξιδιώτη.

Ένα ταξίδι στην Κοπεγχάγη μπορεί να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις. Οι λάτρεις του design θα ενθουσιαστούν με τα μουσεία και τις γκαλερί, όσοι αγαπούν τα παραμύθια θα απολαύσουν τα ρομαντικά κανάλια, τα παλάτια, τους όμορφους κήπους και τη μαγευτική ατμόσφαιρα της πόλης του διάσημου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ενώ οι food lovers θα ανακαλύψουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γαστρονομική σκηνή.

