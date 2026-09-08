Τουρισμός

Μια μέρα στα Γιάννενα: Τι να δείτε και τι να κάνετε, όποια εποχή κι αν τα επισκεφτείτε

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Μια μέρα στα Γιάννενα: Τι να δείτε και τι να κάνετε, όποια εποχή κι αν τα επισκεφτείτε
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Από τα γραφικά σοκάκια μέχρι τη μαγευτική λίμνη, κάθε γωνιά κρύβει μια μικρή ανακάλυψη.

Ανάμεσα στα βουνά με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα, τα Γιάννενα είναι μια πόλη που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, που συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τη γαστρονομία και τη ζωντάνια. Από τα γραφικά σοκάκια μέχρι τη μαγευτική λίμνη, κάθε γωνιά κρύβει μια μικρή ανακάλυψη.

Είτε βρίσκεστε στην Ήπειρο είτε στην Κεντρική ή στη Βόρεια Ελλάδα, τα Ιωάννινα προσφέρονται για μια απολαυστική μονοήμερη εκδρομή. Μέσα σε μία μέρα προλαβαίνετε να δείτε και να κάνετε πολλά, καθώς πρόκειται για μια πόλη που την απολαμβάνει κανείς με τα πόδια.

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tags:
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