Στα χέρια της Tamarack Valley η Headwater Exploration έναντι 7,24 δισ. δολαρίων

Ο Στιβ Μπαϊτέλς, πρόεδρος της Tamarack, θα διευθύνει την συγχωνευμένη εταιρεία και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Headwater Exploration για 7,24 δισ. δολάρια, κατέληξε η Tamarack Valley Energy, δίνοντας νέα ανάσα στα πετρελαϊκά deals του Καναδά.

Οι παραγωγοί πετρελαιοπηγών επιδιώκουν να συγχωνευθούν, καθώς ο κλάδος προετοιμάζεται για την πιθανότητα νέων επενδύσεων σε αγωγούς και υψηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών, δίνοντας σε μια μικρή ομάδα εταιρειών μια ολοένα και πιο κυρίαρχη θέση σύμφωνα με το Bloomberg.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα διευθύνεται από τη διοίκηση της Tamarack, θα παράγει περίπου 80.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και θα επωφεληθεί από την εξοικονόμηση κόστους που θα επιτρέψει την αύξηση των αποδόσεων των μετόχων.

Ο Στιβ Μπαϊτέλς, πρόεδρος της Tamarack, θα διευθύνει την εταιρεία και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, οι μέτοχοι της Tamarack θα κατέχουν το 66,5% της συνδυασμένης οντότητας, με τους επενδυτές της Headwater να παίρνουν το υπόλοιπο. Η Tamarack θα εκδώσει συνολικά 237,8 εκατ. κοινές μετοχές.

Η συγχωνευμένη εταιρεία αναμένεται να δει άμεσες συνέργειες μέσω της ενσωμάτωσης των λειτουργιών, του μάρκετινγκ και των εταιρικών γραφείων. Παράλληλα, η Tamarack σχεδιάζει να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 20% στα 0,06 καναδικά δολάρια ανά μετοχή από τον Δεκέμβριο.